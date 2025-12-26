Vacaciones en línea con el Instituto Cultural de León

León, Guanajuato.- Con el objetivo de brindar una amplia oferta en diversos formatos y para distintos públicos, el Instituto Cultural de León cuenta con una serie de alternativas digitales para consultar durante temporada vacacional.

A través de su cuenta de YouTube, el ICL comparte libremente una colección de documentales titulada ‘Capturando al León y sus identidades’, una producción audiovisual estrenada durante este 2025 y en la cual es posible conocer y adentrarse en detalles sobre esta ciudad, su patrimonio, identidad e historias de vida.

Un paseo gastronómico identitario de San José del Potrero y San Juan de Otates nos acerca a conocer la identidad gastronómica de la región y las historias que hay detrás de ello. Mientras que en Historia de una finca – Biblioteca Antonio Torres Gómez, Grethel Ontiveros Aréchiga Carrillo, directora de la Biblioteca Antonio Torres Gómez, y el arquitecto Alejandro Orozco Huerta relatan el proceso de rescate de la finca que alberga a la biblioteca auspiciada por don Roberto Plasencia Saldaña y su familia, en memoria del Lic. Antonio Torres Gómez. La obra comenzó alrededor de 1994 y desde hace más de 28 años proporciona servicio gratuito al público en general.

La serie de documentales cuenta con distintas Historias de vida, como la del Mtro. Jesús Guerrero Jaime, oriundo del Barrio Arriba y organista —por muchos años— de la Catedral de León, difusor de la música sacra en la región y profesor de música en diversas instituciones locales; él, nos lleva de la mano por su formación personal y musical. O la vida del Dr. Daniel Malacara Hernández, fundador del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), quien relata su formación como físico en la UNAM, en el Kitt Peak National Observatory, en la University of Rochester, su regreso a México y el proceso que desembocó en la creación del CIO.

La Dra. M. del Carmen Córdova Padilla, doctora en Arquitectura, también comparte su vida y los avatares que afrontaron ella y sus colaboradores para conseguir que las autoridades municipales apoyaran la restauración de la Ex Cárcel, ahora Museo de las Identidades Leonesas, inmueble al cual dedicó sus tesis de licenciatura y maestría. Pero también nos encontraremos con la Mtra. María de la Cruz Labarthe Ríos, reconocida antropóloga, historiadora, docente y autora, quien ha contribuido de manera fundamental al entendimiento de la historia de León y del estado de Guanajuato. Ella, de viva voz, comparte apuntes sobre su formación personal y profesional, como el inicio de su trabajo en colaboración con el destacado historiador Wigberto Jiménez Moreno, marcando el inicio de una trayectoria intelectual comprometida con la memoria cultural de la región.

La señora Rosamaría Mena se una a esta serie para relatar parte de la vida y obra de su padre, el señor José R. Mena, fotógrafo de la primera mitad del siglo XX, capturando imágenes insospechadas de León y sus alrededores, algunas de las cuales han sido difundidas por medio de exposiciones y publicaciones del ICL.

Desprendido de la exposición Lucha libre en León y algunos íconos, alojada este 2025 en el Museo de las Identidades Leonesas, se encuentra disponible Detrás de la máscara, un documental que recaba el testimonio de varios luchadores de la escena luchística de la ciudad, narrando experiencias dentro y fuera del ring.

Por si fuera poco, ahora es posible dar un recorrido virtual por el Museo de las Identidades Leonesas, adentrarnos en sus celdas, ahora salas de exposición, su patio, pasar entre sus pilares y recorrer tres exposiciones temporales presentadas durante este año: 10 años del MIL, Habitar la memoria: Paisajes urbanos de León y Patrimonio Funerario: Arte y prácticas en el Panteón de San Nicolás, estas dos últimas aún en exhibición presencial, hasta enero de 2026. Visítalo ya en bit.ly/MILenLínea.

La serie documental se encuentra alojada en la cuenta de Cultura León en YouTube (www.youtube.com/c/CulturaLeón). Además, te invitamos a conocer más sobre la oferta del ICL en la página culturaleon.com, así como en redes sociales, Facebook: Instituto Cultural de León; Instagram, X y TikTok: @culturaleon.