Abasto de medicamentos alcanza más del 90 por ciento en Guanajuato

La Secretaría de Salud destacó que más de 6 millones de medicamentos fueron entregados a las unidades médicas del estado en el año

Redacción Notus26 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud garantiza el abasto de medicamentos a la población sin derechohabiencia por encima del 90 por ciento.

Desde el año 2016, el Sistema de Salud de Guanajuato ha mantenido el surtimiento de recetas médicas por encima del 90 % en sus más de 600 unidades médicas que cubren los 46 municipios del estado.

El promedio anual de surtimiento supera los 6 millones de medicamentos, informó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá.

Las dos proveedoras de medicamentos cuentan con el respaldo económico, financiero y logístico necesario para satisfacer la demanda, de manera que la compra de los insumos de medicamento se mantiene en el mismo precio.

Ambas manejan más de 500 claves de medicamentos e insumos, manteniendo niveles de surtimiento superiores al 90 %, mediante un modelo de compras directas y gestión estatal autónoma.

Agregó el secretario de salud que los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades como el cáncer y aquellas clasificadas como poco comunes (como lupus o lepra) se dispensan exclusivamente en hospitales generales autorizados, no en centros de atención primaria.

Es así como Guanajuato es uno de los pocos estados que garantiza tratamientos oncológicos a través de sus Hospitales Generales de la Gente en los municipios León y Celaya.

Y garantiza el suministro continuo de tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, a través de los centros de salud comunitarios.

Cortés Alcalá reconoció que gracias a que el estado de Guanajuato no se integró al esquema federal del INSABI ni al IMSS-Bienestar, ha podido administrar de forma directa sus recursos, tanto federales como estatales.

Esta autonomía ha permitido decidir a quién y cómo comprar los medicamentos e insumos, logrando un nivel de surtimiento muy por encima del promedio nacional, que se sitúa en torno al 40 por ciento.

Guanajuato opera sin grandes almacenes centrales: los proveedores distribuyen directamente a las unidades médicas, lo que evita sobrantes y mejora la eficiencia en el manejo de inventarios. Esta práctica es comparable con la que emplean las grandes cadenas comerciales de distribución.

Redacción Notus26 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información