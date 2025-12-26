Abasto de medicamentos alcanza más del 90 por ciento en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud garantiza el abasto de medicamentos a la población sin derechohabiencia por encima del 90 por ciento.

Desde el año 2016, el Sistema de Salud de Guanajuato ha mantenido el surtimiento de recetas médicas por encima del 90 % en sus más de 600 unidades médicas que cubren los 46 municipios del estado.

El promedio anual de surtimiento supera los 6 millones de medicamentos, informó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá.

Las dos proveedoras de medicamentos cuentan con el respaldo económico, financiero y logístico necesario para satisfacer la demanda, de manera que la compra de los insumos de medicamento se mantiene en el mismo precio.

Ambas manejan más de 500 claves de medicamentos e insumos, manteniendo niveles de surtimiento superiores al 90 %, mediante un modelo de compras directas y gestión estatal autónoma.

Agregó el secretario de salud que los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades como el cáncer y aquellas clasificadas como poco comunes (como lupus o lepra) se dispensan exclusivamente en hospitales generales autorizados, no en centros de atención primaria.

Es así como Guanajuato es uno de los pocos estados que garantiza tratamientos oncológicos a través de sus Hospitales Generales de la Gente en los municipios León y Celaya.

Y garantiza el suministro continuo de tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, a través de los centros de salud comunitarios.

Cortés Alcalá reconoció que gracias a que el estado de Guanajuato no se integró al esquema federal del INSABI ni al IMSS-Bienestar, ha podido administrar de forma directa sus recursos, tanto federales como estatales.

Esta autonomía ha permitido decidir a quién y cómo comprar los medicamentos e insumos, logrando un nivel de surtimiento muy por encima del promedio nacional, que se sitúa en torno al 40 por ciento.

Guanajuato opera sin grandes almacenes centrales: los proveedores distribuyen directamente a las unidades médicas, lo que evita sobrantes y mejora la eficiencia en el manejo de inventarios. Esta práctica es comparable con la que emplean las grandes cadenas comerciales de distribución.