Vacaciones decembrinas: ¿qué visitar en Abasolo?

Abasolo, Guanajuato.- Las vacaciones decembrinas son una oportunidad para salir de la rutina y qué mejor forma de hacerlo que visitando Abasolo. Este municipio es un destino ideal que combina historia, naturaleza y diversión. Desde el parque acuático La Caldera, su zona arqueológica en Peralta, la parroquia de Nuestra Señora de la Luz hasta las carnitas y la birria, la ciudad ofrece una experiencia completa.

La Caldera

Este destino en Abasolo es un hotel y parque acuático que ofrece albercas, toboganes, restaurantes, y en temporada de invierno, una Villa Navideña en la que se puede encontrar cine bajo las estrellas, artesanías ideales para compras navideñas y fotos con Santa Claus.

Si quieres una tarde en familia, todos los domingos de diciembre la entrada general cuesta 60 pesos y los niños menores de 3 años no pagan. La experiencia está en un horario de 7 de la tarde a 10 de la noche en el jardín Canto del Agua dentro del hotel y se puede llegar por el acceso peatonal Guerrero. Los boletos se adquieren en la entrada o en la recepción del hotel.

Parroquia de Nuestra Señora de la Luz

Ubicada en el corazón del centro frente al jardín principal, la parroquia es un lugar donde la devoción y la identidad de los abasolenses se concentra en leyendas como La Generala, que narra cómo la intervención de la virgen ante grupos de bandoleros que amenazaban al municipio fueron repelidos, además de dar refugio a los habitantes en su iglesia.

La historia de la parroquia comenzó con la donación de la pintura de la virgen santísima de la luz en 1779 cuando el recinto aún era una capilla. En 1853 se solicitó a la arquidiócesis de Morelia autorizar la conversión de la capilla en parroquia y hasta 1896 se inauguró y con ello la virgen de la luz se trasladó a su nueva morada, así, la virgen se convirtió en la patrona del municipio.

Gastronomía

Para aprovechar aún más la visita, puedes pasear por el jardín principal y probar platillos típicos como las carnitas y la birria o los famosos tacos de harina.

Entre los negocios más conocidos están Las Carnitas Belén en la calle Hidalgo y Carnitas La Reyna sucursal zona centro en Echegaray. Sus tortas de carnitas con cuerito y buche son ya una tradición que los turistas no se deben perder. Salsa a la mexicana, tacos dorados, chiles en vinagre, salsa de molcajete, salsa verde son algunos de los aditamentos con los que se acompañan las carnitas.

Zona arqueológica Peralta

Una de las mayores expresiones de culturas prehispánicas en el bajío es Peralta, que se encuentra a la entrada del Rancho de San José de Peralta, pasando por el campo de fútbol y la caseta de policía. La zona cuenta con un museo con ejemplares de cerámica, objetos usados en un entierro humano, ofrendas y más. Una oportunidad para conocer a un pueblo que existió del 300 al 750 d. C.

La entrada ronda los 90 pesos e incluye guía turístico. El lugar abre de martes a domingo en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda llevar ropa cómoda y una botella de agua.