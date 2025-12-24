Como respuesta al caos, modifican semáforos de avenida Santa Fe porque “están a prueba”

Guanajuato, Gto.- Ante la inconformidad de automovilistas ante el caos provocado por los semáforos instalados en avenida Santa Fe y camino a Cervera, la presidencia municipal hizo ajustes y ahora los conductores conceden el uno a uno. Fluye mejor la circulación vial respecto a ayer, pero no respecto a cuando no había semáforos, además de que se trata de días con menos circulación vehicular por ser periodo de vacaciones.

Los semáforos duraban 45 segundos sobre avenida Santa Fe y provocaron congestionamientos viales de hasta un kilómetro. Hicieron ajustes y ahora la espera es menor.

Como respuesta, la presidencia municipal hizo circular una historieta y un desplegado en el que explica que los semáforos eran necesarios debido a la modernidad de la ciudad y para proteger a los peatones y que están en periodo de prueba. Así lo señalaron:

“A la opinión pública:

¿Qué está pasando con los semáforos en Guanajuato capital?

Guanajuato es una ciudad histórica que por muchos años sólo tuvo semáforos en muy pocos puntos, como Glorieta Santa Fe y Euquerio Guerrero. Hoy la ciudad ha crecido, hay más autos, más peatones y más transporte público, y necesitamos modernizarnos.

Por eso, con recursos del Gobierno del Estado, el Municipio está implementando un programa integral de movilidad, derivado del PIMUS (Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable).

¿Qué pasa hoy?

Desde este 23 de diciembre, varios semáforos —principalmente en la zona sur— están en etapa de pruebas, programación y sincronización.

Estos semáforos cuentan con cámaras y sensores que permiten ajustar los tiempos según el flujo real de vehículos y peatones.

¿Por qué puede haber hoy más tráfico?

Porque estamos calibrando los cruces. Es temporal.

El objetivo es claro:

Primero, la seguridad del peatón (la vida va primero).

Después, mejorar la movilidad de autos y transporte público en los próximos días.

Antes, muchas personas cruzaban como podían, “a ver a qué horas”, entre los coches.

Hoy queremos cruces seguros, ordenados y con respeto para todos.

¿Qué sigue?

Los primeros días de enero se presentará al Ayuntamiento el resultado del programa de concesiones, lo que permitirá avanzar hacia un transporte público más moderno para Guanajuato capital.

Sabemos que todo cambio cuesta, pero ordenar la ciudad es pensar en la seguridad, el futuro y la calidad de vida de todas y todos.

Gracias por su paciencia y por ayudarnos a hacer de Guanajuato una ciudad más segura y moderna. Ver menos”.

Las opiniones se dividen en las redes digitales.