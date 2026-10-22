UVEG abrirá 500 nuevos espacios gratuitos para capacitar a mujeres en tecnología y emprendimiento

León, Guanajuato.- La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) abrirá una nueva convocatoria con 500 espacios gratuitos para mujeres interesadas en capacitarse en herramientas digitales y emprendimiento, como parte del programa Aliadas Digitales.

El anuncio se realizó durante la celebración del 19 aniversario de la institución, en el encuentro 19 Años, Conectando Redes de Aliadas Digitales, encabezado por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Durante la ceremonia se entregaron constancias a 250 mujeres que concluyeron su preparación y se reconocieron cinco proyectos destacados, seleccionados mediante la evaluación de un comité.

Aliadas Digitales continuará con nuevas participantes

El programa Aliadas Digitales comenzó con una convocatoria dirigida a 2 mil 500 mujeres, con el propósito de acercar herramientas tecnológicas y conocimientos relacionados con el emprendimiento.

Durante el encuentro, la gobernadora anunció que se publicará una nueva convocatoria para incorporar a otras 500 participantes de manera gratuita.

“Hoy varias de ustedes van a levantar la mano y decir, yo me apunto a este programa, quiero participar en Aliadas Digitales porque va a seguir creciendo”, expresó García Muñoz Ledo.

La mandataria destacó que la capacitación digital busca ofrecer oportunidades de desarrollo a mujeres de diferentes edades.

Asimismo, recordó que la Estrategia Aliadas cuenta actualmente con 27 programas de apoyo y atención a mujeres, en áreas como educación y salud.

UVEG alcanza matrícula histórica de más de 61 mil estudiantes

Como parte de su aniversario, la UVEG informó que actualmente tiene 61 mil 50 estudiantes, la cifra más alta registrada durante sus 19 años de funcionamiento.

Su presencia educativa se extiende a los 46 municipios de Guanajuato, mil 196 municipios de México y 41 países.

El director de la institución, Ricardo Narváez Martínez, recordó que la universidad surgió con un modelo educativo diseñado para adaptarse a las necesidades de los estudiantes, en lugar de exigir que estos se ajustaran a los esquemas tradicionales de enseñanza.

“Hace diecinueve años, alguien tuvo una idea que en ese momento parecía casi imposible de ejecutar: en lugar de pedirle a la gente que se adaptara a la educación, había que construir una educación que se adaptara a la gente”, señaló.

El directivo destacó que el crecimiento de la universidad ha permitido ampliar las oportunidades educativas dentro y fuera del país.

La institución también participa en el modelo Guanajuato de microcredenciales y continúa incorporando programas académicos relacionados con las necesidades actuales del mercado laboral.

Inauguran congreso internacional sobre inteligencia artificial en León

Previamente, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo inauguró el Congreso Internacional Punto de Encuentro 2026, organizado por la Universidad Humani Mundial, en León.

El encuentro se desarrolla bajo el tema “Dignidad Humana: la IA para el Bienestar y la Sostenibilidad Global”, con la participación de especialistas, investigadores, docentes y estudiantes.

Durante la inauguración se abordó la importancia de aprovechar los avances tecnológicos y científicos sin dejar de lado la protección de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de la información.

La gobernadora señaló que el desarrollo de la inteligencia artificial debe orientarse a mejorar las condiciones de vida de las personas.

“Es un tema que nos obliga a reflexionar cuánto hemos avanzado en temas de tecnología, pero también cómo estamos avanzando para que esa inteligencia artificial esté puesta al servicio de las personas”, expresó.

Participan instituciones académicas nacionales e internacionales

El Congreso Internacional Punto de Encuentro 2026 cuenta con la colaboración de la Universidad de Guanajuato, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Sociedad Mexicana de Criminología y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

También participa una delegación de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), con sede en Barcelona, España.

Durante la ceremonia inaugural se realizó la investidura Honoris Causa de Alfredo Rocafort Nicolau, presidente de la Junta de Gobierno de la RAED, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al conocimiento.

Al encuentro asistieron la rectora general de la Universidad Humani Mundial, Rocío Naveja Oliva; el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona; el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste; la presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Guanajuato, Katia Morales Prado; el presidente honorario de la Sociedad Mexicana de Criminología, Luis Rodríguez Manzanera; y el presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza.

En el evento del aniversario de la UVEG también participaron la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador; la secretaria de la Honestidad, Arcelia María González; y la secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández.

Ambos encuentros estuvieron enfocados en el acceso a la educación, el desarrollo de habilidades digitales y los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en distintos ámbitos de la sociedad.