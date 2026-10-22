Ofrecen oportunidades de empleo incluyente en Irapuato con participación de 23 empresas

Irapuato, Guanajuato.- Con la participación de 23 empresas aliadas, se realizó la jornada Conexión Laboral para la Inclusión Irapuato 2026, una iniciativa dirigida a facilitar oportunidades de empleo para personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores de la población.

El encuentro tuvo lugar en el patio de la Presidencia Municipal y fue organizado por la Secretaría de Economía de Guanajuato, en coordinación con el Gobierno de Irapuato.

Durante el evento se dieron a conocer herramientas de vinculación laboral, programas de capacitación y alternativas para que las personas puedan incorporarse al mercado de trabajo.

DIF Irapuato reporta 116 colocaciones laborales

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, quien acudió en representación de la alcaldesa Lorena Alfaro García, destacó que el acceso al empleo debe garantizarse en condiciones de igualdad.

Señaló que la inclusión laboral no debe considerarse un acto de caridad, sino una cuestión de derechos, dignidad y oportunidades.

Informó que, a través de la agencia laboral del DIF Municipal, se realizan evaluaciones especializadas mediante las pruebas VALPAR, utilizadas para identificar habilidades y aptitudes de las personas y facilitar su vinculación con empresas.

“En este año hemos realizado 167 pruebas VALPAR, evaluando a 105 personas con discapacidad y 59 personas mayores; hemos colocado a 116 personas en el entorno laboral”, detalló.

Estas evaluaciones permiten identificar capacidades laborales y orientar a los solicitantes hacia puestos de trabajo acordes con sus perfiles.

Guanajuato cuenta con más de 32 mil oportunidades de empleo

En representación de la secretaria de Economía, Cristina Villaseñor, el subsecretario de Empleo y Formación Laboral, Luis Andrés Álvarez Aranda, informó que la plataforma estatal Conecta dispone de más de 32 mil oportunidades laborales en Guanajuato.

Explicó que las vacantes incluyen información para identificar empresas que ofrecen esquemas de contratación incluyente.

“Si el día de hoy no encuentran ese trabajo deseado, en Conecta hoy pueden encontrar más de 32,000 oportunidades de empleo en el estado de Guanajuato”, señaló.

El funcionario también destacó la estrategia estatal Guanajuato Suma, mediante la cual se promueven mecanismos de capacitación, vinculación laboral y desarrollo económico.

Entre las herramientas disponibles mencionó las microcredenciales, la formación académica universitaria flexible, la plataforma Conecta y las Oficinas Regionales de Empleo, que ofrecen atención directa a quienes buscan trabajo.

Comparten experiencias de inclusión laboral

Durante la jornada, Angélica María Martínez Martínez, operadora C de la empresa Natural Health, compartió su experiencia para conseguir empleo.

Relató que enfrentó dificultades y buscó oportunidades en distintas ocasiones hasta incorporarse a una empresa que reconoció sus capacidades laborales.

Su participación permitió abordar los obstáculos que enfrentan algunas personas al buscar trabajo y la importancia de ampliar las oportunidades de contratación.

Reconocen participación de empresas

Al finalizar la jornada, las autoridades entregaron reconocimientos a las 23 empresas aliadas, así como a organismos empresariales e instituciones participantes.

El Gobierno Municipal señaló que continuará trabajando en coordinación con las dependencias estatales y el sector empresarial para ampliar las alternativas de capacitación y empleo.

La jornada Conexión Laboral para la Inclusión Irapuato 2026 formó parte de las acciones orientadas a facilitar el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad para distintos sectores de la población.