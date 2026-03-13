Mujeres líderes de PAN Guanajuato participan en encuentro estatal

Yuriria, Guanajuato.- Continuando con el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, en el municipio de Yuriria se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Mujeres de Acción Nacional llamado “Las mujeres le hablamos a Guanajuato”, donde alrededor de mil panistas participaron en un conversatorio donde hicieron memoria de la valentía, capacidad y convicción de las guanajuatenses y mexicanas.

Durante el evento, el presidente del PAN Guanajuato, Aldo Márquez Becerra destacó que, antes de que la ley exigiera las cuotas de género, en Acción Nacional las mujeres ya estaban alzando la voz.

Además, aseguró que el país vive un momento histórico en el que el liderazgo femenino está marcando una nueva etapa en la política.

“En Acción Nacional, la equidad no es discurso, es compromiso… Nuestro objetivo es que llegue el día en el que la igualdad sea tan natural que la llamemos simplemente democracia”, subrayó el dirigente.

Márquez Becerra destacó la lucha que durante décadas han emprendido las mexicanas para que hoy, gracias a su talento y capacidad, conquisten todos los espacios de la vida pública.

Asimismo, refrendó el compromiso del PAN de seguir siendo la institución que más oportunidades abre para las mujeres, reconociendo públicamente el trabajo de las alcaldesas, legisladoras, ediles, liderazgos y, puntualmente, a la primera gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García, quien es emanada de Acción Nacional.

El evento tuvo la participación de destacadas panistas como Juanita de la Cruz Martínez Andrade, secretaria general del PAN en el estado; la senadora Michel González Márquez, quien también es secretaria general de Acción Nacional en el país; Kenia López Rabadán, diputada federal y presidenta actual de la Cámara de Diputados; y la diputada federal panista, Margarita Zavala, entre muchas más.

Como anfitriona, la alcaldesa panista de Yuriria, Victoria Ramírez declaró que el liderazgo de las mujeres no empieza con un cargo público, sino con la convicción de creer en un futuro mejor.

“Cuando las mujeres nos acompañamos y nos preparamos el impacto es enorme. Juntas podemos más, mucho más”, dijo.

Por su parte, la titular de la Secretaría Estatal de las Mujeres del PAN, Anabel Pulido, aseguró que ser una mujer panista significa servir a México, y precisó que: “desde Yuriria, las mujeres le hablamos a Guanajuato, les decimos que hoy estamos aquí para tomar decisiones, aportar soluciones y construir acuerdos”.

La senadora y secretaria general de Acción Nacional en México, Michel González Márquez señaló que, aunque las mujeres vivan realidades distintas, todas comparten la profunda convicción de trabajar unidas cuando algo les importa.

Además, compartió que hay 3 metas que el PAN persigue actualmente: “Honrar a las mujeres que nos antecedieron con el compromiso de continuar su obra; reconocer a quienes hoy están al frente gobernando, legislando y liderando; y hacer más transitable el camino de quienes vienen detrás de nosotras”.

La diputada federal y presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán aseguró que las mexicanas y los mexicanos hoy quieren vivir en democracia, porque no hay mejores condiciones para las mujeres que cuando se vive la pluralidad.

“La democracia nos hace bien a las mujeres. En Yuriria, Guanajuato y México, el futuro se construye con nosotras”, señaló.

Para finalizar, la gobernadora Libia Dennise García mandó un emotivo mensaje donde afirmó sentirse orgullosa de todas las presentes por sumar su experiencia para hablar de los retos que las mujeres tienen en la política.

A su vez, concluyó diciendo: “Sigamos adelante, conquistando esos espacios que siempre nos debieron pertenecer”.

Estos espacios reafirman la convicción y el compromiso del PAN Guanajuato por seguir impulsando el liderazgo de todas las mujeres al ponerlas como el pilar de todos los proyectos y del desarrollo del estado y la nación.