¿Usuario de Twitter predijo la forma en la que moriría Kobe Bryant?

En ocasiones parecería que las redes sociales no tienen límites y no dejan de sorprendernos. Tras el deceso de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, volvió a aparecer un tuit de hace ocho años de un usuario.

El usuario @dotNoso tuiteó hace ocho años que el histórico jugador de los Lakers moriría en un accidente de helicóptero. «Kobe is going to end up dying in a helicopter crash», se puede leer en la publicación.

Después de confirmarse la muerte de The Black Mamba el tuit volvió a ser retomado por diversos usuarios. Algunos lo tomaron como sorpresa y otros en tono de broma para pedir que «Trump fuera el siguiente». De igual forma, también hubo los que dudaron de la veracidad de la publicación y la catalogaron como falsa.