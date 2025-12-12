Cuerámaro cumple metas en prevención y refuerza acciones contra adicciones: Secretaría de Seguridad y Paz

Cuerámaro, Guanajuato.- En reunión con el alcalde y con la Comisión Municipal de Prevención, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado confirmó que Cuerámaro cerrará el año con el 100% de sus compromisos cumplidos en materia de prevención, un logro que, aseguran, es resultado del trabajo coordinado entre áreas municipales y estatales.

La titular de Prevención de la Secretaría informó que, desde inicios de año, se establecieron metas municipales que hoy se encuentran totalmente cubiertas.

De acuerdo con la funcionaria, la Ley de Administración Estatal establece que cada municipio debe conformar una Comisión Municipal de Prevención y sesionar al menos 12 veces por año.

“Hoy estos compromisos están completamente cumplidos”, afirmó.

Además, se enviaron puntualmente los reportes de actividades y se realizaron acciones enfocadas en jóvenes para prevenir adicciones.

Adicciones: un desafío complejo, pero con avances

La representante estatal reconoció que el consumo de drogas continúa siendo un tema delicado en Cuerámaro y la región.

“Sabemos que existen contextos complicados que influyen en que una persona decida consumir”, dijo.

Sin embargo, destacó el trabajo coordinado entre el municipio, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad y Paz para atacar el problema desde la prevención.

Acciones y programas preventivos

La secretaría trabaja de manera transversal con los municipios mediante:

Campañas de difusión

Pláticas, conferencias y talleres formativos

Torneos y actividades deportivas

Acciones culturales y alternativas de desarrollo para jóvenes

“El deporte y la cultura son fundamentales. Para prevenir, debemos ofrecer alternativas, y lo estamos haciendo bien”, señaló.

Infraestructura deportiva: falta de recursos, pero no de trabajo

Ante la falta de financiamiento estatal para ampliar espacios deportivos —señalada recientemente por el director del deporte municipal—, la funcionaria aclaró que este tema no compete directamente a su secretaría.

Sin embargo, aseguró que siguen apoyando a través de programas preventivos, desde nivel preescolar hasta universidad, así como con capacitaciones para madres y padres de familia.

Líneas de apoyo para la ciudadanía

La funcionaria recordó a la población los números disponibles para solicitar ayuda o denunciar situaciones de riesgo:

911 emergencias

emergencias 089 denuncia anónima

denuncia anónima 075 atención a mujeres

atención a mujeres 800 TECUIDO escuadrón antiextorsión

“Que sepan que no están solos; en la Secretaría de Seguridad y Paz cuentan con aliados”, afirmó.

Con el cierre anual de metas cumplidas, Cuerámaro avanza en consolidar un modelo de prevención integral enfocado en la juventud, la formación familiar y el trabajo comunitario.