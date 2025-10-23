Universidad Tecnológica de León celebra 30 años de formación e innovación

Con el “UNI LATIDO FESTIVAL”, la UTL conmemoró tres décadas de compromiso educativo, vinculación con la industria y proyección global

Redacción Notus23 octubre, 2025

León, Guanajuato.- En el marco de su 30 aniversario, la Universidad Tecnológica de León (UTL) celebró tres décadas de compromiso con la formación de profesionales íntegros, con visión global y estrecha vinculación con el sector productivo con el “UNI LATIDO FESTIVAL”, evento organizado en colaboración con el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato.

Fundada en 1995, la UTL cuenta actualmente con más de 7 mil estudiantes distribuidos en sus tres campus: Central, Campus II y Acámbaro, posicionándose como la segunda universidad más grande del Sistema de Universidades Tecnológicas por matrícula y la institución con mayor número de egresados del país, sumando más de 40 mil profesionistas formados bajo su modelo educativo y conectados con la industria.

La conmemoración incluyó una serie de actividades representativas que reunieron a la comunidad universitaria en un ambiente de celebración, aprendizaje e inspiración. El acto inaugural se llevó a cabo con la pasarela “Identidad que se lleva puesta”, donde nuestras Leonas y Leones de la carrera de Mercadotecnia demostraron su creatividad y el mejor estilo en el mundo de la moda.

Posteriormente, se presentó la conferencia “De obstáculo a oportunidad”, impartida por Diana Robles. Nuestra comunidad UTL se llevó herramientas y reflexiones clave para convertir los desafíos en el motor de su crecimiento.

La actuación del Grupo Fragua, que llenó de energía el escenario, música y grandes emociones llevándonos por varios estilos musicales y haciéndonos vibrar.

La jornada continuó con la conferencia estelar “Cómo emprender y no fracasar”, a cargo del creador de contenido “Un tal Fredo”, quien compartió su experiencia en el ámbito del emprendimiento digital, su experiencia como profesionista y el cómo combinarlo con su trayectoria como influencer.

El evento finalizó con un cierre musical a cargo del DJ André Díaz, que puso el broche festivo a la celebración.

Con 19 programas educativos entre licenciaturas e ingenierías, la Universidad Tecnológica de León reafirma su papel como referente nacional en educación tecnológica, innovación y desarrollo humano, celebrando 30 años de historia con la mirada puesta en el futuro.

Redacción Notus23 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información