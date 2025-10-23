Regresan los “Entremeses Cervantinos” a la Plaza San Roque

Guanajuato, Gto.- La internacionalmente reconocida puesta en escena de los “Entremeses Cervantinos” del Teatro Universitario, se presentará en la Plaza San Roque, como parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino (FIC). Este año, ofrecerán dos funciones: el jueves 23 y viernes 24 de octubre a las 20:00 horas.

Estas piezas teatrales, representadas en 1953 bajo la dirección de Enrique Ruelas Espinoza, se han convertido en una tradición escénica entre las y los residentes de la ciudad y asistentes de otros estados y países, ya que se les considera el antecedente del FIC.

Escritos por Miguel de Cervantes Saavedra, los “Entremeses”, se caracterizan por su complejidad estructural, profundidad temática y riqueza lingüística. “La guarda cuidadosa”, “Los habladores” y “El retablo de las maravillas” tienen su propia temática, pero en el escenario se cohesionan y mantienen al público expectante y divertido.

Con la dirección actual del Mtro. Hugo Gamba Briones, el Teatro Universitario ha estado presente en cada edición del FIC, al que dieron origen luego de popularizar las puestas en escena en las plazas públicas de Guanajuato.

Reconocido como Patrimonio Cultural Intangible del Estado, el Teatro Universitario fue creado por la afición y la pasión de un grupo de estudiantes que se reunían en el Callejón del Venado para convivir y en el que se integraron profesore(a)s y autoridades de la Universidad de Guanajuato (UG).

Con siete décadas de historia, el Consejo de Cultura de Toledo, en España, y el Teatro de Rojas han reconocido el impacto del Teatro Universitario en la difusión de la obra de Cervantes entre las jóvenes generaciones.

Como en cada edición del FIC, los detalles de la presentación de los “Entremeses Cervantinos” se pueden consultar en el sitio https://festivalcervantino.gob.mx/actividad/1284/entremeses-cervantinos.