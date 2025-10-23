Escuela Secundaria Técnica No. 51 conmemora el centenario de la educación técnica en México

Irapuato, Guanajuato.- En el marco del Centenario de la creación de las Escuelas Secundarias Técnicas en México, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica No. 51 celebró con emotiva ceremonia este histórico acontecimiento que representa un siglo de formación, esfuerzo y compromiso con la educación de las juventudes mexicanas.

Durante el evento, autoridades educativas, municipales y representantes del sector sindical reconocieron el legado de esta modalidad educativa que, desde su fundación, ha sido pilar en el desarrollo industrial, comercial y de servicios del país y de Guanajuato.

Isidro Lizama Ramírez, director del plantel, destacó que las escuelas técnicas son semilleros de hombres y mujeres que con su talento y preparación contribuyen al progreso social y económico de sus comunidades.

“Hoy celebramos 100 años de historia, de esfuerzo y de transformación. Pero, sobre todo, celebramos a las personas: a las maestras y los maestros que con su vocación han hecho posible esta misión; a las y los estudiantes que con su entusiasmo dan sentido a nuestra tarea; y a las familias que confían en nuestra labor formativa”, expresó el director del plantel.

Durante la ceremonia se recordó que la Escuela Secundaria Técnica No. 51 fue fundada el 1 de septiembre de 1990, inicialmente en la colonia Las Carmelitas, consolidándose como un referente en la región por su calidad educativa, su compromiso con la formación integral y su aportación a la educación técnica.

A lo largo de su trayectoria, la institución ha contribuido a formar jóvenes con habilidades técnicas, intelectuales y humanas, reafirmando su vocación de servicio a la comunidad y su compromiso con la excelencia académica.

Por su parte, en representación del Delegado Regional de Educación Región IV, Mtro. Juan Luis Saldaña López, la Lcda. Erika Razo Aguilar refrendó el compromiso de la Secretaría de Educación de Guanajuato de continuar fortaleciendo los espacios de aprendizaje que permitan a las y los jóvenes desarrollar sus competencias técnicas y humanas.

Las escuelas secundarias técnicas en México surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX como extensión de las escuelas de artes y oficios, impulsadas por la necesidad de mano de obra calificada. Con la presencia de José Vasconcelos en la SEP, se fortaleció la educación técnica con la creación del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial. Más tarde, la fundación del Instituto Politécnico Nacional, integrando distintos niveles de formación y sentando las bases del sistema de secundarias técnicas que hoy combina educación general con capacitación para el trabajo.

El Gobierno de la Gente, que encabeza la Gobernadora Libia García Muñoz Ledo, reconoce en las Escuelas Secundarias Técnicas una base fundamental para el desarrollo del estado, pues de ellas egresan jóvenes con visión, habilidades y valores que impulsan la productividad y la innovación en los sectores estratégicos de la entidad.