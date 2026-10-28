Universidad de Guanajuato reúne a México y Brasil para dialogar sobre Estado Abierto

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) fue sede del Encuentro Bilateral México-Brasil “Estado Abierto: Experiencias y Aprendizajes”, realizado en el Salón de Actos de la División de Derecho, Política y Gobierno, donde representantes de instituciones públicas, especialistas y comunidad universitaria dialogaron sobre los desafíos de la apertura institucional y la participación ciudadana.

En el encuentro participaron integrantes de la Secretaría de la Honestidad del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como representantes del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, el Poder Legislativo, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y el Poder Judicial.

La jornada destacó el papel de la academia como vínculo entre el conocimiento y la ciudadanía, además de la importancia de generar mecanismos de colaboración para que la apertura institucional se traduzca en prácticas accesibles, sostenibles y orientadas al bienestar colectivo.

Gobierno abierto y justicia abierta

Como parte del diálogo bilateral, se realizó la mesa “Gobierno abierto y justicia abierta”, moderada por el Lic. Olimpo Damián Saldaña Ayala, titular de la Autoridad Garante de la Universidad de Guanajuato.

Participaron el Dr. Henrique Abi-Ackel Torres, magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais; la Dra. Sarah Campos, procuradora general del Municipio de Contagem y presidenta de la Comisión de Justicia Abierta de la Orden de los Abogados de Brasil; y la Mtra. Arcelia María González González, secretaria de la Honestidad del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Academia abierta y parlamento abierto

En una segunda mesa, titulada “Academia abierta y parlamento abierto”, participaron el Dr. Alexandre Fagundes, director de la Escuela del Legislativo; la Mtra. Karin Vieira da Silva, profesora de la Universidad del Estado de Santa Catarina; y la Dra. Rebeca Monroy Torres, profesora de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la UG.

La moderación estuvo a cargo del Mtro. Edgar Maturana, investigador del Grupo Politeia de la Universidad del Estado de Santa Catarina.

Durante el intercambio de experiencias se destacó la función de las universidades como espacios de vinculación entre la investigación, la formación académica y las necesidades sociales. También se señaló la importancia de escuchar a las comunidades, comprender sus problemáticas y contribuir al desarrollo de soluciones pertinentes, accesibles y con impacto social.

Entre las reflexiones se planteó que los espacios de construcción colectiva requieren planeación intencional, a fin de que los distintos actores puedan conocerse, dialogar, identificar sus capacidades y desarrollar iniciativas conjuntas.

Otro de los temas abordados fue el uso de un lenguaje claro y ciudadano para facilitar la comprensión de las decisiones públicas y promover una participación informada. En este sentido, se destacó que la relación entre universidad y sociedad debe fortalecer los mecanismos de escucha, intercambio y devolución de conocimiento para responder a las necesidades expresadas por las comunidades.

Continuidad de las políticas públicas y participación ciudadana

Las personas participantes también reflexionaron sobre el impacto de la educación superior en la vida de las personas y en la democracia. Además de formar profesionistas, coincidieron en que las universidades contribuyen a resolver problemas públicos mediante la investigación, la colaboración y la participación.

En el eje de Parlamento Abierto y continuidad de las políticas públicas, se compartieron experiencias como el trabajo de la Escuela del Legislativo y el proyecto ALESC Itinerante, orientados a fortalecer el vínculo entre las instituciones legislativas y la ciudadanía mediante iniciativas de acercamiento territorial, investigación aplicada y colaboración con gobiernos locales.

Asimismo, se subrayó la importancia de impulsar la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas y establecer mecanismos de seguimiento, apropiación social y colaboración que permitan dar continuidad a las iniciativas más allá de los periodos de gobierno o de las voluntades individuales.

Los retos para Guanajuato

Entre las principales reflexiones para Guanajuato se mencionaron la necesidad de fortalecer la cooperación entre gobierno, academia y sociedad civil, acompañar las transiciones institucionales y promover una participación ciudadana informada.

También se destacó que los compromisos deben traducirse en acciones sostenibles, con mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y orientación al interés colectivo.

Las conclusiones apuntaron a la necesidad de consolidar una cultura de apertura basada en el diálogo, la transparencia, la honestidad, la participación y la colaboración entre los distintos sectores sociales.

En el encuentro también participaron enlaces de Transparencia y miembros del Comité de Transparencia de la Universidad de Guanajuato, así como integrantes de la comunidad estudiantil de la División de Derecho, Política y Gobierno, en un espacio de intercambio de experiencias y reflexión sobre las posibilidades de fortalecer el Estado Abierto mediante la cooperación interinstitucional y la participación social.