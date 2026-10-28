Purísima del Progreso recibe certificación como Comunidad Responsable de sus Mascotas

Irapuato, Guanajuato.- La comunidad de Purísima del Progreso recibió la certificación como “Comunidad Responsable de sus Mascotas”, como parte de las acciones del Gobierno de Irapuato para fomentar la tenencia responsable, la salud pública y el bienestar animal.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la localidad es ahora una comunidad más saludable, limpia y consciente sobre el cuidado de los animales.

La alcaldesa señaló que el proceso implicó trabajo coordinado y destacó la realización de 142 esterilizaciones gratuitas, la cobertura del 100% de vacunación antirrábica a perros y gatos con dueño, así como más de 340 consultas veterinarias.

Realizan jornadas de salud y prevención animal

El director general de Salud Municipal, Eduardo Tovar Guerrero, explicó que el programa tiene un enfoque integral que beneficia tanto a los animales como a las familias de la localidad.

Como resultado del trabajo entre autoridades y habitantes, se realizaron acciones en beneficio de las 2 mil 285 personas que integran la comunidad, distribuidas en 580 viviendas. Entre las actividades se encuentran la visita a 300 hogares para aplicar encuestas diagnósticas, ocho jornadas de esterilización y 122 tratamientos de desparasitación interna y externa para prevenir pulgas, garrapatas y enfermedades como la sarna.

Además, mil 200 estudiantes de preescolar, secundaria y nivel medio superior recibieron capacitación sobre bienestar animal y prevención de enfermedades zoonóticas.

Habitantes reconocen apoyo del Gobierno Municipal

José Iván García Lona, delegado de la localidad, y vecinas representantes de Purísima del Progreso agradecieron el respaldo del Gobierno Municipal y de la presidenta municipal para llevar proyectos de salud a la comunidad.

Las representantes destacaron la importancia de trabajar en equipo para que este tipo de programas tengan continuidad. Una de ellas señaló que las acciones permitieron reforzar la responsabilidad que implica tener una mascota, evitar el maltrato y promover su cuidado, además de prevenir la presencia de animales en situación de calle mediante las esterilizaciones.

El Gobierno de Irapuato señaló que continuará impulsando acciones con participación ciudadana para contribuir a un entorno más seguro y saludable para las familias y sus animales de compañía.