Universidad de Guanajuato refuerza inclusión y excelencia con programas de ingreso a licenciatura

Salvatierra, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) reafirmó su compromiso con la continuidad de los estudios universitarios y la inclusión educativa durante la Feria Profesiográfica Itinerante realizada en la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Salvatierra, donde se presentaron los programas académicos, becas, apoyos institucionales y mecanismos de ingreso a licenciatura.

La institución destacó dos vías de acceso: el Pase Regulado (PR), que reconoce a quienes se ubican en el 15º percentil superior de su generación en las ENMS de la UG, y el Programa de Atracción de Talentos Académicos (PrAT), que beneficia a estudiantes con logros sobresalientes en disciplinas académicas o concursos de emprendimiento.

En su primera etapa, el PrAT permitió el ingreso de 113 jóvenes en el periodo agosto–diciembre 2025 a programas de los campus Celaya–Salvatierra e Irapuato–Salamanca, con la posibilidad de condonación de cuotas de admisión e inscripción para estudiantes en situación de vulnerabilidad. A partir de 2026 se ampliará a nuevas sedes en Irapuato, Salamanca y Guanajuato.

Durante la feria, la comunidad estudiantil tuvo oportunidad de conocer las 91 licenciaturas que ofrece la UG y dialogar con profesoras, profesores y universitarios, fortaleciendo así la orientación vocacional como parte integral de la construcción de proyectos de vida.