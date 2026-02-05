Unidad Violeta de León acerca servicios y prevención de la violencia a más de 2 mil personas

León, Guanajuato.- A través de la Unidad Violeta instalada durante la Feria Estatal de León, la Secretaría de las Mujeres brindó orientación y atención a más de 2 mil personas.

Esta acción forma parte de la estrategia del Gobierno de la Gente para acercar servicios, informar sobre los derechos de las mujeres y fortalecer la prevención de las violencias.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, destacó que para la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo es una prioridad que las dependencias estén presentes donde las personas lo necesiten, por lo que la participación en eventos de gran formato permite cumplir con la instrucción de ser un gobierno cercano y de territorio.

“Participar en eventos como este nos permite dar a conocer nuestros servicios, pero sobre todo visibilizar las violencias que una mujer puede vivir, pormover los derechos de las adolescentes, las mujeres y las niñas, dar a conocer los modelos de atención con el que contamos en el estado de Guanajuato y sobre todo, asegurar garantizar el acceso a la justicia”, puntualizó.

Durante la feria se brindó información sobre tipos de violencia, derechos de las mujeres, instituciones de apoyo y mecanismos para presentar denuncias.

Estas acciones de visibilización también se realizan en eventos masivos como el Festival Internacional Cervantino y la Expo Agroalimentaria Guanajuato.

Y de manera permanente, la Unidad Violeta, junto con un equipo multidisciplinario integrado por una profesional en trabajo social, psicología y derecho, recorre los municipios para acercar los servicios.

La Secretaría de las Mujeres pone a disposición de todas las mujeres que se encuentren en situación de riesgo la línea del Sistema Integral de Atención a la Mujer (SIAM) 075, gratuita y disponible las 24 horas, los 365 días del año, así como el WhatsApp Mujeres: 473 164 0369.