Guanajuato refuerza la protección de la vida con la estrategia “Guanajuato Cardioprotegido”

Guanajuato.- La Secretaría de Salud desarrolla la estrategia por un “Guanajuato Cardioprotegido”.

Actualmente, Guanajuato cuenta con diversos espacios nominados como “Espacios Cardioprotegidos” en municipios como San Miguel de Allende, León, Silao, Guanajuato y Celaya, incluyendo plazas públicas, centros comerciales, estadios, universidades y el Aeropuerto Internacional del Bajío.

La estrategia cuenta con el respaldo del Colegio de Cardiólogos de Guanajuato, el Colegio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Guanajuato y el Colegio Médico de Urgencias del Estado de Guanajuato, quienes suman esfuerzos para fortalecer la protección de la vida en situaciones críticas que enfrentan los guanajuatenses.

Desde el año pasado existe la formación de médicos evaluadores de espacios públicos, laborales y educativos preparados para atender emergencias por paro cardíaco súbito.

Evalúan establecimientos de alta afluencia como escuelas, centros deportivos, empresas, aeropuertos, hospitales, oficinas, plazas públicas y universidades.

Al respecto el secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá indicó que el objetivo de estos 17 evaluadores es verificar que los “Espacios Cardioprotegidos”, cuenten con desfibriladores externos automáticos (DEA), señalización adecuada, protocolos de actuación y personal capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP).

Previamente se verificó que los valuadores tuvieran perfiles vinculados al manejo de urgencias médicas, emergencias y desastres, quienes radican en municipios estratégicos como León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, Apaseo el Alto, San Felipe, Purísima del Rincón y Acámbaro.

Cabe mencionar que la implementación de esta estrategia responde a una problemática prioritaria de salud pública, donde las enfermedades del corazón son la principal causa de defunción en Guanajuato.

Refrendó el secretario de salud el compromiso de garantizar atención médica oportuna, al contar con una red hospitalaria estratégicamente distribuida en todo el estado: 16 hospitales generales, 7 unidades de especialidad, 19 hospitales comunitarios y 569 unidades de primer nivel, siendo Guanajuato el único estado con presencia hospitalaria en sus 46 municipios.

Además, cabe mencionar que “Guanajuato Cardioprotegido” contempla acciones como la implementación de una cédula de evaluación y la formación de evaluadores especializados, capacitación comunitaria en RCP y la realización permanente de simulacros.