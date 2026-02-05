Bajan casi 69% contagios y muertes por influenza en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Gracias a las medidas de prevención promovidas por la Secretaría de Salud de Guanajuato en la presente temporada estacional se han reducido alrededor de un 68 por ciento los contagios y las defunciones ocasionadas por el virus de la influenza.

Esto en relación con el periodo pasado que comprende los meses de octubre de 2024 a marzo de 2025.

Durante la temporada de influenza del periodo pasado en el estado de Guanajuato se registraron un total de 238 casos confirmados de esta enfermedad, de acuerdo con los reportes oficiales de Vigilancia Epidemiológica de la SSG.

En contraste, durante la temporada más reciente, correspondiente al periodo octubre de 2025 a marzo de 2026, se han contabilizado únicamente 74 casos de influenza en la entidad, lo que refleja una disminución significativa en la incidencia en los rubros mencionados.

Al comparar ambos periodos, se observa una reducción del 68.9 por ciento en el número de casos registrados, al pasar de 238 a 74 contagios, lo que representa menos de una tercera parte de los casos reportados en la temporada anterior.

El Secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, indicó que esta disminución está relacionada con diversos factores, como una mayor conciencia social sobre las medidas de prevención, una atención oportuna de los casos y el fortalecimiento de las estrategias de vigilancia epidemiológica en la entidad, así como las campañas de vacunación.

La reducción de casos y defunciones también representa un impacto favorable para el sistema de salud, al disminuir la presión sobre los servicios médicos, particularmente durante los meses de mayor circulación del virus de la influenza.

Y aunque los contagios han disminuido la Secretaría de Salud hace un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con las acciones preventivas, como continuar la vacunación, lavarse frecuentemente las manos, la atención médica temprana por problemas respiratorios y evitar el auto medicarse.