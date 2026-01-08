Unidad Canina evita traslado de armas en paquetería de Salamanca

15 armas, municiones y presunta droga fueron interceptados por un canino de las FSPE antes de ser enviados fuera del municipio

Redacción Notus8 enero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, a través de la Unidad Canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), frustró el envío de quince armas, así como municiones y presunta droga.

Esta acción se dio en el marco de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) durante una inspección realizada en una paquetería.

En la revisión, el binomio canino efectuó un marcaje positivo en cinco paquetes, lo que activó de inmediato los protocolos realizados por los oficiales.

Luego de la inspección, se aseguraron ocho armas largas y siete armas cortas, una carcasa de rifle, doce cargadores, así como municiones de distintos calibres. También se localizó una bolsa con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, con un estimado de 380 dosis.

Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato para las investigaciones correspondientes.

