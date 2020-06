Una “Mielera de Guanajuato” orgullosamente irapuatense

Irapuato, Guanajuato.- Victoria Roa una joven de 25 años egresada de la Universidad De La Salle Bajío en la Ingeniería de Agrónomo en Producción originaria de Irapuato y la menor de 3 hermanas es una de las tantas estrellas del basquetbol en el bajío.

Lo que motivo a esta joven a comenzar a jugar basquetbol fue su familia, desde que tenía 9 años comenzó a jugar este deporte representando a la selección de Guanajuato jugando varias olimpiadas nacionales y posteriormente estuvo desarrollandose en la liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil Universitario).

Hasta que llegó el momento donde se le presento una gran oportunidad, integrarse a un equipo profesional de basquetbol; “lo que me motivo a dar el sí, fue toda mi trayectoria, pensé que ya era el momento de pasar a las ligas mayores, dar ese salto a lo profesional” externó

Cuando Victoria se graduó de la Universidad De La Salle Bajío, tuvo muchos conflictos sobre el siguiente paso que iba a dar, se encontraba en un camino incierto como algunos jóvenes, pero a un mes de finalizar sus estudios la contacto el entrenador de “Mieleras de Guanajuato” un equipo consagrado que hoy en día son de las actuales campeonas de la Liga Mexicana de basquetbol profesional femenil.

En todo este trayecto de entrenamientos, ligas y escuelas Victoria sufrió un accidente muy grave que le impidió jugar un año por estar en recuperación.

“Tras la fuerte lesión que tuve me operaron de la rodilla y al intervenirme el doctor se dio cuenta que tenía muchas más lesiones, al día siguiente de que me operaron tuve que comenzar a caminar y a rehabilitar mi musculo, aunque no miento caí en una depresión por no poder jugar más” mencionó.

Ciclismo o natación hubieran sido alguno de los deportes que la irapuatense hubiera escogido en caso de no existir el basquetbol, pero ese es el deporte que ama y vive en sus venas.

Los mejores logros para Victoria fue obtener las 3 medallas de la Olimpiada Nacional cuando jugaba en juvenil; Con plata bronce y oro, de igual manera otro gran logro es subir junto con todo el equipo de la universidad a primera división a la liga ABE, que es el máximo nivel universitario.

Por otro lado, el peor momento fue estar tan cerca de ganar en el Nacional de Puebla 2017 y tras varios logros contra otros equipos de muy buena calidad perdieron la semifinal contra la Anáhuac, México Norte por solo 3 puntos de diferencia.

Victoria está creciendo mucho en su vida profesional y está lista para los siguientes retos.