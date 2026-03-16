“Una batalla tras otra” domina los Oscar 2026 con seis premios

Hollywood, EE.UU.- La película One Battle after Another (“Una batalla tras otra”), dirigida por Paul Thomas Anderson, se convirtió en la gran ganadora de los Premios Oscar 2026, al llevarse seis estatuillas durante la 98ª edición de la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La cinta llegó a la gala con 13 nominaciones y terminó imponiéndose en las categorías más importantes: Mejor película, Mejor director, Mejor guion adaptado, Mejor actor de reparto, Mejor edición y Mejor casting, una categoría que se entregó por primera vez en la historia de los premios de la Academia.

El triunfo consolidó una temporada de premios dominante para el filme, que ya había ganado reconocimientos en los BAFTA, los Golden Globes y los Critics Choice Awards antes de llegar a los Oscar.

Un Oscar histórico para Paul Thomas Anderson

El director Paul Thomas Anderson consiguió finalmente su primer Oscar tras más de una década de nominaciones. Durante su discurso, dedicó el reconocimiento a sus hijos y señaló que escribió la película como una especie de disculpa por “el mundo caótico” heredado por las nuevas generaciones.

La película está inspirada en la novela Vineland del escritor Thomas Pynchon y mezcla drama político con elementos de acción y comedia para narrar la historia de un exrevolucionario que intenta rescatar a su hija en medio de un contexto social convulso en Estados Unidos.

Sean Penn gana su tercer Oscar… pero no aparece

Uno de los momentos curiosos de la noche ocurrió cuando Sean Penn fue anunciado como Mejor actor de reparto por su papel en la película, lo que marcó su tercer premio Oscar tras sus victorias por Mystic River y Milk.

Sin embargo, el actor no asistió a la ceremonia. El premio fue recibido en su nombre por el presentador Kieran Culkin, quien bromeó diciendo que Penn “no pudo venir… o tal vez no quiso”.

“Sinners”, la rival que rompió récords

El principal competidor de la noche fue Sinners (“Pecadores”), del director Ryan Coogler. Aunque llegó a la gala con 16 nominaciones —un récord en la historia de los Oscar—, finalmente se llevó cuatro premios.

Entre ellos destacó el triunfo de Michael B. Jordan como Mejor actor, reconocimiento que celebró con un emotivo discurso dedicado a las nuevas generaciones de actores afroamericanos en Hollywood.

La película también ganó premios a Mejor fotografía, Mejor banda sonora y Mejor guion original.

Jessie Buckley y Amy Madigan completan la noche de actuaciones

En las categorías femeninas, Jessie Buckley se llevó el Oscar a Mejor actriz por su interpretación en Hamnet, convirtiéndose además en la primera actriz irlandesa en ganar este premio.

Por su parte, Amy Madigan ganó el premio a Mejor actriz de reparto por su actuación en Weapons, en un regreso triunfal a los Oscar cuatro décadas después de su primera nominación.

Guillermo del Toro también destaca

La gala también dejó espacio para el cine latinoamericano. Guillermo del Toro obtuvo tres premios con su versión de Frankenstein, consolidando nuevamente su presencia entre los cineastas más influyentes de Hollywood.

Otros momentos de la ceremonia

La ceremonia, conducida por el comediante Conan O’Brien, incluyó varios momentos destacados:

Homenajes a figuras del cine como Robert Redford, Diane Keaton y Catherine O’Hara.

Discursos con tintes políticos y reflexiones sobre el papel del cine en tiempos de polarización social.

Reconocimientos históricos, como el de la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw, la primera mujer de color en ganar en esa categoría.

Además, la película noruega “Sentimental Value” ganó el Oscar a Mejor película internacional, superando a otras producciones de Brasil y España que competían en la categoría.

Una gala marcada por récords y mensajes

La edición 98 de los premios de la Academia confirmó el peso del cine político y social en la industria, con historias que abordaron temas como migración, racismo y desigualdad.

Al final de la noche, One Battle after Another terminó imponiéndose con claridad, sellando una temporada de premios casi perfecta y dejando una gala recordada por sus discursos, ausencias inesperadas y varios hitos históricos para el cine.