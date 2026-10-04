Un viaje a las nostalgias y la lucha social desde el arte al iniciar el FIC

Guanajuato, Gto.- Entre el marco de la celebración de los 200 años de relación entre México y Francia, pero también la polémica por el cambio de formato de estado invitado y una programación aplaudida por unos y criticada por otros, arrancó el Festival Internacional Cervantino (FIC) en su edición 53.

Sin el desfile de expresión artística de un estado, como se acostumbraba, el festejo anuncia un gran homenaje a José Alfredo Jiménez, por el centenario de su natalicio, y comenzó con la ceremonia formal donde se entregaron la Presea Cervantina, la presea Eugenio Trueba y el reconocimiento a periodista destacado: al Cuarteto Latinoamericano, la artista Sara Pinedo y el periodista Federico Velio Ortega Delgado, respectivamente.

La fiesta

Del 3 al 18 de octubre, la ciudad de Guanajuato, calificada como Capital Cervantina de América, se convertirá por 16 días en escenario de arte, historia y diversidad. Francia es el país invitado de honor, al cumplirse 200 años de relaciones diplomáticas con México. También participarán artistas de 20 entidades federativas, fortaleciendo el carácter nacional de la Fiesta del Espíritu.

El FIC contempla 95 espectáculos, 215 funciones, 17 sedes y 3 mil 325 artistas (2 mil 802 nacionales y 523 internacionales) de 29 países. Música, teatro, danza, ópera, artes visuales y propuestas multidisciplinarias llegarán a teatros, museos y plazas.

Guanajuato participa con más de 1 mil 400 artistas, 22 actividades. Sobresalen el Proyecto Ruelas, el Escenario de la Gente y Vientos Musicales para la Gente, que acercan la cultura a las comunidades. Esta edición celebra además el centenario de José Alfredo Jiménez y el legado de María Grever.

Se estima una asistencia de más de 268 mil personas y una derrama económica superior a 363.5 millones de pesos. Se calcula la llegada de 63 mil 776 turistas a hoteles de Guanajuato capital, con 60% de ocupación promedio.

Pero eso no es todo: habrá presentaciones en otras ciudades.

Los reconocimientos

La Presea Cervantina 2026 fue entregada al Cuarteto Latinoamericano, agrupación fundada en México en 1982, ganadora de dos Grammy Latino y reconocida por llevar la música de cámara latinoamericana a cinco continentes. Recibió la distinción Arón Bitrán, violinista nacido en Chile y naturalizado mexicano, fundador del Cuarteto, solista internacional y formador de generaciones.

También se entregó la Presea Eugenio Trueba Olivares, instituida en 2014 en memoria del exrector de la Universidad de Guanajuato y director emérito del Teatro Universitario. Esta distinción reconoce la trayectoria y aportación de artistas o agrupaciones guanajuatenses que han participado en el Cervantino y enriquecido la vida cultural del estado.

Este año fue para Sara Pinedo, creadora guanajuatense que ha transformado el teatro comunitario mediante el Proyecto Ruelas, que aprovecha la memoria, participación y activismo, vinculando territorios, juventudes y derechos humanos con escenarios nacionales e internacionales. Al pasar a recibir su reconocimiento, la artista entregó documentos a la secretaria de Cultura, Lizet Galván López, y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien le reconoció su visión social y combatividad y se comprometió a que trabajen juntas en respuesta a lo que la creadora le exigió.

El Reconocimiento al Periodista Destacado correspondió a Federico Velio Ortega Delgado, periodista, comunicador e investigador histórico de León, por 40 años de ejercicio periodístico que contribuyen al legado y la memoria de Guanajuato.

En torno a ese momento estuvieron los mensajes de Delphine Borione, Embajadora de Francia en México; Lizeth Galván Cortés, Secretaria de Cultura de Guanajuato; Claudia Susana Gómez López, Rectora General de la Universidad de Guanajuato; Samantha Smith Gutiérrez, Presidenta Municipal de Guanajuato; y Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal.

La representante francesa y la gobernadora destacaron que el festival es parte de la celebración de 200 años de la relación entre México y Francia; la europea resaltó la importancia del arte como forma de unidad entre naciones y de inclusión social y humana; la gobernadora reconoció las aportaciones francesas al pensamiento libertario mexicano.

Francia en la Fiesta del Espíritu

Al ser Francia el país invitado de honor en el Festival Internacional Cervantino, se montó un espectacular show multidisciplinario al aire libre llamado Vértigo, una producción original a cargo del prestigiado director Rachid Ouramdane y el Teatro Nacional de la Danza Chaillot.

Fue una experiencia que combinó circo contemporáneo, acrobacia aérea, danza y música en vivo desafiando la gravedad, mostrada en la Plaza Allende, interactuando directamente con el paisaje urbano y el público, quienes en ciertos momentos incluso llegaron a cargar y sostener a los propios artistas.

Para su estreno en México, la agrupación francesa sumó esfuerzos y trabajó de forma conjunta con la compañía mexicana Cirko de Mente, integrando a talentosos acróbatas de la Ciudad de México y Guadalajara en el elenco. Este montaje formó parte central de los actos conmemorativos por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Hubo también, en el transcurso del día, inauguración de exposiciones y los primeros conciertos.