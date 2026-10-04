Del pop a Juan Gabriel: Mike Patton hizo explotar a la Alhóndiga de Granaditas

Guanajuato, Gto.- Mike Patton y su proyecto Mondo Cane juntó expresiones musicales estadounidenses e italianas con parte de la mexicanidad profunda al abrir la formalidad de inauguración del Festival Internacional Cervantino.

Lo anunciado se cumplió: Mondo Cane es un espectáculo que reúne a Estados Unidos, Italia y México mediante una propuesta intensa, teatral y envolvente. Mike Patton, conocido por desafiar géneros presentó un espectáculo de pop italiano de las décadas de 1950 y 1960 mediante arreglos orquestales que le dieron una dimensión sinfónica cada vez más común en esa búsqueda da dar otra versión del arte masivo.

Durante 90 minutos, Patton interpretó en italiano piezas que van de la energía de Urlo Negro, de The Blackmen, a la belleza de Senza Fine, de Gino Paoli, y la fuerza cinematográfica de Deep Down, de Ennio Morricone. Es una forma de devolver vigencia a canciones de la memoria popular mediante una lectura contemporánea, audaz y sorprendente.

Mike Patton mostró la versatilidad de una voz calificada como una de las más versátiles y de mayor rango en la historia de la música, que ha liderado y colaborado en incontables proyectos de vanguardia que van desde el metal alternativo, el jazz avant-garde, el trip-hop y la música cinematográfica, que ha mostrado su contundencia expresiva en agrupaciones como Faith No More, Mr. Bungle, Tomahawk y Fantômas,

Su plataforma de mayor éxito comercial, revolucionando el rock de los 90 con álbumes icónicos como The Real Thing y Angel Dust. Es fundador de supergrupos y proyectos conceptuales como Fantômas, Tomahawk, Peeping Tom, Lovage y Dead Cross. Es además cofundador del sello discográfico independiente Ipecac Recordings.

Lo que dio a Guanajuato

Patton venía de haber fascinado en presentaciones en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, pero habría de sorprender al público cervantino.

El repertorio general estuvo compuesto principalmente por grandes clásicos del pop italiano de los años 50 y 60 reinterpretados de manera sinfónica:

Il cielo in una stanza (Original de Gino Paoli)

Che notte! (Original de Fred Buscaglione)

Ore d’amore (Original de Fred Bongusto)

L’urlo negro (Original de The Blackmen)

Doce, doce… (Original de Fred Bongusto)

Deep Down (Composición de Ennio Morricone)

Scalinatella (Original de Roberto Murolo)

L’uomo che non sapeva amare (Original de Nico Fidenco)

Canzone (Original de Don Backy)

Storia d’amore (Original de Adriano Celentano)

Lontano, lontano (Original de Luigi Tenco)

Yeeeeeeh! (Original de The Primitives)

Una sigaretta (Original de Fred Buscaglione)

Dio, come ti amo (Original de Domenico Modugno)

Senza fine (Original de Gino Paoli).

El espectáculo estaba programado para un remate original, pero no se esperaba cómo. Dijo que Sole malato (Original de Domenico Modugno) sería la última pieza. Un sector del público sí se movió de lugar, pero otro arremetió con el clásico coro de “¡otra, otra”! Sabían que habría “pilón”

La sorpresa

Patton ya había mostrado signos de cansancio, pero rehízo fuerzas para aparecer de nuevo en el escenario y sorprender con La Llorona, canción tradicional mexicana que interpretó al estilo de la versión de Diamanda Galás.

La sorpresa continuó cuando al escenario entró el mariachi Gama Mil, para acompañarlo en Retrovertigo, una reversión única de su propia canción con Mr. Bungle.

Y la fascinación continuó con Luz de luna, clásico de clásicos entre los boleros, regalo de Álvaro Carrillo al mundo.

La simbiosis con el mariachi fue más que musical cuando el cantante abrazó a uno de los mariachis y la emoción fue tal que el músico mexicano también rompió paradigmas y besó al estadounidense. Los aplausos y gritos de festejo arreciaron.

Sus seguidores ya lo habían pedido a gritos y los complació: Hasta que te conocí, emotivo e histórico cierre homenajeando a Juan Gabriel.

Patton sorprendió al público y rompió esquemas, ante el deleite de un público que terminó profundamente entregado. Sólo faltó que alguien le dijera que cerrara con algo de José Alfredo.

Mike Pastton no tiene trono, no sabemos si tiene reina, tiene millones que lo compren den y sigue siendo el rey.