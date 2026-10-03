Irapuato muestra propuestas artísticas durante el Festival Cervantino

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de la programación cultural del Instituto de Cultura y Turismo de Irapuato, durante el 54.º Festival Internacional Cervantino, la ciudad presenta tres propuestas artísticas que reúnen distintas expresiones del arte contemporáneo y destacan el talento de creadoras y creadores locales.

Gloria Cano de la Fuente, directora del Instituto de Cultura y Turismo de Irapuato, en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de impulsar políticas públicas que reconozcan al arte y la cultura como herramientas para fortalecer la convivencia y contribuir a la construcción de una sociedad de paz.

“Yo creo que esto no sería posible si no se apoya desde la política pública y ahí se agradece a la Presidenta Municipal, porque sin su apoyo y la visión de considerar el arte y la cultura como un camino viable para generar una sociedad de paz, esto no sería posible”, apuntó.

Las propuestas “Caballos, entre la memoria y el deseo”, de Marco Vargas; la exposición colectiva “Con permiso…”; y la intervención mural “Legado” articulan temas como la identidad, la memoria, las tradiciones y la relación con el espacio público, al tiempo que generan nuevos puntos de encuentro entre el arte y la ciudadanía.

La exposición de Marco Vargas toma la figura del caballo como punto de partida para explorar conceptos relacionados con la identidad, la memoria, el mestizaje, la migración y la relación entre el ser humano y los animales.

A través de la pintura, la escultura, el barro y la gráfica digital, el artista propone una reinterpretación contemporánea de esta figura, alejándose de su representación tradicional como símbolo de poder, nobleza o estatus.

Como parte de esta programación también se presenta la intervención mural “Legado”, realizada por David Abraham Hernández Martínez, Víctor Daniel Mendoza Martínez, Ángel Zabdiel Ramírez Rodríguez, Luis Antonio Hernández Flores, Carmen Lizzeth Castillo Castro, Juan José García Villafaña, Ernesto Emiliano Hernández Flores y Vicente Armando Martínez Torres.

La propuesta surge de la selección de artistas irapuatenses mediante el Festival de Intervenciones Urbanas, iniciativa que forma parte del Sistema de Convocatorias Municipales y que promueve la participación de creadoras y creadores locales en la transformación temporal de espacios urbanos.

“Legado” busca contribuir al rescate, revitalización y apropiación de calles y espacios públicos del Centro Histórico, generando un diálogo entre la creación artística, la comunidad y el entorno.

La intervención incorpora elementos vinculados con la historia y las tradiciones de Irapuato, entre ellos la celebración de la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad; el Puente de Guadalupe y la presencia de artistas plásticos que forman parte de la memoria cultural del municipio.

Por otro lado, la exposición colectiva “Con permiso…” reúne el trabajo de Keila Isaí Perales Castillo, Omar Alejandro Morales Barbosa, Iván Eleazar, Dulce María Hernández Rentería, Abril Méndez Escamilla, Héctor Manuel Rodríguez García, Adrián Frausto, Jocelyn de la Paz Huerta, Hugo Ariel Ávila Arévalo, Colectivo Incarnate Word y Colectivo Conalep.

La muestra parte del carácter efímero del arte urbano como una manifestación capaz de construir identidad estética y reivindicar el uso de los espacios públicos.

Las obras reúnen distintas miradas de creadoras, creadores y colectivos que han participado en las convocatorias del Festival de Intervenciones Urbanas y Artista Urbano del Mes, impulsadas por el Gobierno de Irapuato a través del Instituto de Cultura y Turismo.

Estas iniciativas han generado espacios de proyección y reconocimiento para los talentos locales, al tiempo que permiten acercar sus propuestas a nuevos públicos y fortalecer la relación entre el arte urbano, la identidad local y la comunidad.