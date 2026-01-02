Un hombre que falleció por traumatismo da esperanza de vida con donación de órganos

León, Guanajuato.- En las instalaciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB) en León, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó una procuración multiorgánica en la que se obtuvieron dos córneas y dos riñones para beneficio de 4 pacientes, gracias al quehacer institucional.

La coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante de la unidad, doctora Nadia del Carmen Barroso Plata, informó que el donador fue un hombre de 36 años originario de Silao, quién sufrió traumatismo craneoencefálico severo y su esposa decidió donar los órganos y tejidos para ayudar a otras personas, siendo que mejorarán la salud visual y renal de los receptores elevando su calidad de vida.

Las córneas donadas permanecieron en la UMAE No. 1 en León al igual que uno de los riñones para ser trasplantados. Por otro lado, el segundo órgano renal fue llevado a la UMAE No. 25 del propio Instituto, en Monterrey Nuevo León, para lo cual las autoridades municipales de este estado apoyaron con el operativo Ola Verde, a fin de agilizar el riñón a las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Bajío.

La doctora Barroso Plata resaltó la importancia de que la población haga conciencia sobre la donación de órganos y tejidos para mejorar la salud de quienes así lo requieren e incluso regalar vida a las y los pacientes.

La coordinadora señaló que, para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA): https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos