Roban cuatro sucursales Delgado, en San Felipe

Los asaltantes iban en encapuchados, logrando llevarse dinero en efectivo de las cajas registradoras amagando con pistolas al personal

Redacción Notus2 enero, 2026

San Felipe, Guanajuato.- Cuatro sucursales de la cadena “Delgado 24 Hrs” de San Felipe, fueron asaltadas casi de manera simultánea.

En las últimas horas del jueves 1 de enero 2026, varias sucursales “Delgado 24 Hrs” fueron robadas durante la noche, un total de 4 sucursales: El Fraile, Los Diaz, Diligencias sobre la Shell y Centro.

Hasta el momento y pese a que las cámaras de vigilancia estaban funcionando, no hay personas identificadas como los presuntos responsables.

Los asaltantes iban en encapuchados, logrando llevarse dinero en efectivo de las cajas registradoras amagando con pistolas al personal que se encontraba en las sucursales.

El monto robado de las cajas registradoras hasta el momento no ha sido cuantificado y tampoco se dieron mayores detalles sobre lo que ocurrió.

