Un hombre emprendedor y triunfador

Irapuato, Guanajuato.- Víctor Hugo Curiel Arreola es un hombre y empresario originario de la ciudad de México, actualmente radica en Irapuato desde hace varios años, él es una persona emprendedora que desde muy joven le ha gustado innovar en diversas facetas para generar lo mejor en su vida y en lo profesional, hoy en día se desarrolla en la venta de productos nutricionales de Herbalife con el cual ha alcanzado el éxito.

La historia de este hombre ha sido de gran ejemplo para muchas personas, quien desde muy joven viajó a Estados Unidos en busca del sueño americano y que hoy en día es un gran triunfador en la vida al lograr sus metas y propósitos personales y laborales.

“A mí me vendieron el sueño americano, un día me dijeron que si llegaba a Estados Unidos iba poder ganar muchos dólares, y llegué pero nunca encontré ese sueño al contrario para mí fue una pesadilla americana …porque allá trabaje en construcción, carpintería, pintor, lava-trastes, restaurantes, guardia de seguridad y siempre me di cuenta que en todos los trabajos era lo mismo porque entre más trabajo más trabajo que dan y el sueldo siempre era el mismo es por ello que luego de un tiempo decidí trabajar para mí y vivir para mí y esto gracias al apoyo de un amigo que me abrió las puertas para emprender en el negocios de estos productos y ahora he triunfado en todo” comentó Víctor Hugo Curiel.

A lo largo de su vida muchas han sido las experiencias que su trabajo le ha dejado y que desde luego le ha ayudado para mantener su cuerpo saludable, hoy su meta es continuar creciendo en los empresarial, profesional y personal.

Víctor Hugo comentó que un día una persona le dijo “Sí tu eres una persona enseñable, trabajadora y tienes deseo de éxito económico te ira muy bien y fue así como me deje llevar por este trabajo que ahora me ayudado para impulsar a más gente a salir adelante y que crezca por su propia cuenta” refirió Curiel Arreola.

A sus treinta años Curiel logro su libertad financiera y es así como hasta hoy día ha logrado sacar adelante a su familia y ser un hombre exitoso y emprendedor, actualmente Víctor Curiel cuenta con 20 años dentro de lo que es Herbalife y ahora su misión es ayudar a muchos jóvenes emprendedores a que tengan grandes resultados.