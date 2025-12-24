Un guerrero: cachorrito con quemaduras lucha entre llanto por su recuperación

Guanajuato, Gto.- Una cachorrita y un cachorrito son atendidos por servicios veterinarios bajo el auspicio de la Fundación Corazón Animal de Guanajuato. Son parte de la camada de ocho caninos bebés rescatados de un incendio en la zona de Los Cárcamos. El machito es el que tiene quemaduras más graves y entre llanto se recupera. La madre, empero, por tercer día consecutivo no se ha dejado capturar.

La Fundación publicó el siguiente mensaje:

“Tenemos un guerrero pequeñito que está dando batalla. Este bebé amaneció dejándose poner muy bien sus pomadas para sus patitas. Llora terrible, pero sabe que es para regenerar su piel y que el dolor pasara. También se ha dejado limpiar con cuidado su nariz para que pueda respirar mejor y poner gotitas en sus ojitos. Tomó un poco de lechita y lo mejor es que en la madrugada hizo popis sin diarrea”.

Su hermanita también se recupera, pero la camada no deja de llorar, en espera de su madre.

La mañana de este miércoles se sumaron más personas al intento de capturar a la mamá, pero la perrita, que es parte de una manada feral, no se dejó atrapar.

En tanto, la Fundación sigue con la solicitud de apoyo económico para solventar los gastos que ha generado el rescate de los cachorritos.