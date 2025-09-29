UMAE No. 1 del IMSS en León celebra 61 años de atención médica especializada

León, Guanajuato.- La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1, del Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB) en León del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cumplió 61 años de servicio a la población derechohabiente, consolidándose como un referente local, estatal y nacional en atención médica especializada.

Actualmente, esta unidad ofrece servicios en 42 especialidades médicas y quirúrgicas que incluyen Medicina Interna, Neurología, Infectología, Cardiología, Oncología, Cirugía de Trasplantes, Neurocirugía, Urología y Anestesiología, entre otras. La cobertura abarca no solo a derechohabientes de Guanajuato, sino también a pacientes de Aguascalientes, San Luis Potosí y la subzona de Lagos de Moreno, con una población usuaria de 4 millones 391 mil 995 personas.

En un solo día, la UMAE No. 1 registra un promedio de 660 consultas de especialidades, 40 atenciones en urgencias, 28 egresos hospitalarios, 25 intervenciones quirúrgicas y cerca de 8 mil análisis clínicos, tareas que son posibles gracias al trabajo de 2,288 colaboradores adscritos.

El director de la unidad, doctor Juan Germán Celis Quintal, reconoció la labor del personal médico y administrativo, al destacar que el esfuerzo colectivo ha permitido elevar la calidad de los servicios: “Todo es gracias a ellos, al esfuerzo de mejorar la atención a nuestros derechohabientes y al prepararse para elevar la calidad de los servicios”, señaló.

Asimismo, subrayó que la incorporación de tecnología de vanguardia en áreas como Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Oncología, Laboratorio, Epidemiología y Radiodiagnóstico ha fortalecido la precisión diagnóstica y la eficacia de los tratamientos.

La infraestructura hospitalaria cuenta con 208 camas censables, 151 no censables, 57 consultorios de especialidades, 38 camas en admisión continua, 29 en cuidados intensivos, 8 en cuidados coronarios y 11 quirófanos.

Entre los reconocimientos que ha recibido esta unidad destacan el Premio Guanajuato a la Calidad (2001), la Certificación Hospitalaria del Consejo de Salubridad General (2002–2005) y el Reconocimiento a la Productividad Científica otorgado por la Universidad de Guanajuato en los periodos 2022–2023 y 2023–2024.