Irapuato refuerza acciones contra la violencia de género en el 25N

Irapuato, Guanajuato.- Con la intención de visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres y de impulsar políticas públicas para su erradicación, el Gobierno de Irapuato se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se realiza cada 25 de noviembre.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres Irapuatenses (Inmira), se llevó a cabo el evento “No Estás Sola”, en el que se entregaron 25 distintivos a representantes de colonias y comunidades que participaron en la campaña “No al Acoso Callejero”.

Además, se entregaron 51 distintivos “Alianza Violeta por Irapuato” a representantes de empresas, asociaciones civiles, escuelas y diversos sectores, como parte de las acciones de la estrategia Fomento de la Colaboración Interinstitucional, cuyo objetivo es crear entornos seguros para las mujeres mediante la participación ciudadana, en congruencia con el eje “Irapuato, ciudadanía de alianzas y hermandad” del Programa de Gobierno Municipal 2024-2027.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, en representación de la presidenta municipal Lorena Alfaro García, destacó el compromiso de seguir impulsando una agenda de igualdad entre mujeres y hombres, pues las políticas de inclusión contribuyen a construir comunidades más prósperas.

“Hoy, 25 de noviembre, es una fecha para conmemorar, reflexionar y actuar. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es un recordatorio de ese anhelo de justicia y libertad que todas compartimos. Es también un llamado a unirnos por quienes alzaron la voz y lograron salir adelante, por quienes tristemente fueron silenciadas y, sobre todo, por las niñas que vienen detrás de nosotras. Hablar de eliminar la violencia es un acto de amor, de solidaridad y de respeto absoluto a la dignidad humana”, enfatizó.

Georgina Aboytes Guerrero, directora de Inmira, recordó que en Irapuato este día no es solo una conmemoración, sino un llamado a la acción y a la creación de una red solidaria. Agradeció a las y los Aliados Agentes Violeta por su compromiso en la construcción de espacios seguros.

“Agradezco a nuestros Aliados Agentes Violeta, porque no solo nos abrieron las puertas de sus corazones, también las de sus colonias, comunidades, empresas, escuelas, negocios, asociaciones civiles, iglesias, cámaras y hoteles. Sin ustedes no podríamos avanzar. Gracias por no ser indiferentes y aportar a la construcción de la paz, de espacios seguros y de igualdad de oportunidades para las mujeres de Irapuato”, compartió.

Entre los principales avances destacan:

* El Gobierno Municipal se consolidó como el primer municipio del estado en contar con una instancia de apoyo a mujeres con el 100% de su personal certificado en el estándar de competencia EC0497 “Orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia basada en el género”.

* Fortalecimiento de la Casa de la Mujer.

* Emisión del Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Violencia de Género.

* Creación de la Unidad Especializada en la Atención de la Violencia de Género.

* Promoción de campañas como “No al Acoso Callejero”, “Juntas Rompemos Esquemas” y “No Estás Sola”.

Estas acciones forman parte del eje de Gobierno “Tu Irapuato” y se integran a la visión de la Estrategia Irapuato 27, encabezada por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, para avanzar en la construcción de un municipio más seguro para todas, que garantice la protección y el bienestar de mujeres y niñas.