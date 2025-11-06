UG y Secretaría del Agua y Medio Ambiente firman convenio

Guanajuato, Guanajuato.- En el edificio central de la Universidad de Guanajuato se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la máxima casa de estudios y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

El objetivo de esta alianza estratégica como la indicado la Gobernadora de la Gente Libia Denisse García Muñoz Ledo es contribuir en la conservación de los recursos hídricos y del medio ambiente, que impulse la vinculación institucional, actividades formativas para fortalecer capacidades, investigación científica académica y el desarrollo tecnológico, eventos de divulgación, así como la consideración de la educación ambiental en los planes de estudio.

Durante su participación el Secretario del Agua y Medio Ambiente José Lara Lona dijo que el acuerdo es muy importante, porque conecta dos sectores que por naturaleza se complementan para consolidar acciones que impulsan la gestión de los recursos naturales.

“Esta alianza representa una oportunidad para fortalecer la educación ambiental, fomentar la participación de los estudiantes y construir soluciones que contribuyan a impulsar la conciencia colectiva por el cuidado de la naturaleza”, destacó Lara Lona.

Afirmó que, con la formalización de este acuerdo, se tienden puentes entre generaciones e instituciones para sembrar semillas que crecerán y germinarán en cada estudiante, en cada técnico que comparta sus conocimientos, porque dijo que el futuro hacia un desarrollo sustentable se construye con colaboración, respeto e innovación.

Por su parte la Doctora Claudia Susana Gómez López Rectora de la Universidad de Guanajuato mencionó el compromiso de la máxima casa de estudios con el cuidado de los recursos naturales, “En la Universidad de Guanajuato estamos comprometidos con el medio ambiente, con este convenio reafirmamos las acciones que estamos llevando a cabo por el medio ambiente”.

Cabe destacar que tanto el Secretario como la Rectora de la máxima casa de estudios del Estado coincidieron en que cuando la educación hace sinergia con la gestión hídrico – ambiental y cuando las instituciones caminan juntas, nace una visión compartida de futuro por la gente.

Con estas acciones se enmarca la suma de voluntades del Gobierno de la Gente con la Academia por el presente y futuro, y es un ejemplo claro de que la colaboración es la guía y camino para enfrentar los retos de la actualidad.