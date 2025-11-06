Capacitan a personal de seguridad de la Expo Agroalimentaria para prevenir el acoso

Guanajuato, Gto.- Como parte de la política de Cero Tolerancia a las violencias contra las mujeres instrumentada por la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, personal de la Expo Agroalimentaria fue sensibilizado sobre el acoso en contra de las mujeres, para promover que este evento internacional sea seguro y libre de violencia.

Personal de la Secretaría de las Mujeres capacitó a las y los elementos de seguridad privada que serán responsables de cuidar el orden al interior del recinto.

La supervisora de la Unidad de Violencia Laboral, de la Secretaría de las Mujeres, Sofía Rodríguez, impartió el tema “Prevención e identificación de los distintos tipos de violencia”, con la finalidad de que este evento, que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre en Irapuato, sea un entorno libre de violencias para las expositoras como las visitantes.

Durante la sesión se abordaron las formas de identificar y prevenir el acoso y hostigamiento, las conductas que no deben tolerarse ni reproducirse, así como los teléfonos y canales de atención disponibles para las mujeres que lo requieran.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Itzel Balderas, destacó la voluntad y compromiso del patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato A.C., así como la directora general de la Expo, Lilian Ibarra Retana, por abrir espacios a la Secretaría para este tipo de sensibilizaciones.

“Al ser un evento de gran afluencia de personas de México y otros países, es fundamental realizar acciones de prevención y visibilización de estos comportamientos que incomodan o violentan a las mujeres y que el personal sepa cómo debe abordar a una mujer y canalizarla en caso de que denuncie acoso o algún otro tipo de violencia”, explicó.

Durante los tres días de la Expo Agroalimentaria, 11,12 y 13 de noviembre, la Secretaría de las Mujeres tendrá presencia a través de un módulo para brindar información y atención.

Esta capacitación forma parte de una estrategia de la Secretaría de las Mujeres para que los eventos nacionales e internacionales que se desarrollan en Guanajuato, como el Festival Internacional Cervantino, las mujeres conozcan sus derechos y estén seguras.