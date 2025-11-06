Comunidades de Irapuato son visitadas por el DIF

San Agustín de los Tordos, Valencianita y Ojo de Agua de Bermúdez son algunas localidades en donde se ofrecieron talleres y actividades para el bienestar

Irapuato, Guanajuato.- El Sistema DIF Irapuato, encabezado por Valeria Alfaro, impulsa la estrategia Red Móvil, Salud y Bienestar Comunitario, que acerca programas, servicios y herramientas de desarrollo hasta donde más se necesitan.

Esta estrategia tiene como propósito fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones de vida de las familias en comunidades rurales.

Durante el último año, esta estrategia benefició a más de 1,000 usuarios activos en 16 comunidades rurales, entre ellas Adjuntas, Purísima del Progreso, San Agustín de los Tordos, Valencianita y Ojo de Agua de Bermúdez, mediante acciones de salud, nutrición, activación física y capacitación productiva.

A través de cerca de 4 mil actividades, las familias participaron en talleres de autocuidado, elaboración de productos para el autoempleo, sesiones de crianza positiva y actividades comunitarias como “Pinta tu barda” y brigadas de limpieza.

Estas acciones no solo fortalecen la economía familiar, sino que promueven la unión, la solidaridad y el bienestar común.

Entre los logros más destacados se encuentran:

  • Creación de redes comunitarias activas que promueven la organización vecinal y la participación ciudadana.
  • Capacitaciones para el autoempleo, con la elaboración de productos como chocolates, dulces típicos, donas y nieves artesanales.
  • Acciones de salud preventiva, incluyendo pláticas sobre amor propio, nutrición y lactancia materna.
  • Fomento del deporte y la convivencia familiar, con actividades recreativas y dinámicas comunitarias.

Con estas acciones, el DIF Irapuato reafirma su compromiso de trabajar desde el territorio, hombro a hombro con las familias, para que cada comunidad crezca con salud, bienestar y oportunidades.

Cada visita, cada taller y cada sonrisa fortalecen la visión de construir un Irapuato más humano, solidario y lleno de esperanza, porque en DIF Irapuato sabemos que ¡Lo Que Vale Es La Familia!

