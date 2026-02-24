UG será invitada de honor en la Feria Internacional del Libro Universitario de Costa Rica

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato es invitada de honor en la III Feria Internacional del Libro Universitario de Costa Rica (FILU), a efectuarse del 12 al 15 de marzo en el país centroamericano.

Organizada por el Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE), el objetivo de la FILU es fortalecer la visibilidad internacional del patrimonio intelectual universitario, a través de las publicaciones científicas y literarias de las instituciones de educación superior.

La UG participará, por primera vez en el extranjero, con un stand para la venta de publicaciones académicas y la presentación de seis novedades editoriales, a cargo de escritoras, escritores, docentes, editoras y editores, provenientes de los diversos campus universitarios.

Los títulos universitarios y fechas de presentación son los siguientes:

12 de marzo

Un Universo de Cuerdas, de la Colección eUGreka, con la participación de su autor, el doctor Oscar Loaiza Brito, profesor de la División de Ciencias e Ingenierías.

13 de marzo

Sanidad y bienestar de animales acuáticos, con la participación de la doctora Rosario Martínez Yañez, una de sus coordinadoras, y el doctor Pedro J. Albertos Alpuche, profesor de la División de Ciencias de la Vida.

Identidad y mexicaneidad. La sinrazón de lo mexicano, del doctor Luis Enrique Ferro Vidal, profesor de la División de Ciencias Sociales y Administrativas.

14 de marzo

Cuerpo y textualidad en narradoras hispanoamericanas del siglo XXI, de la Colección Akademia, al respecto de estudios literarios y culturales de género, con la participación de la doctora Elsa López Arriaga, coordinadora de la publicación.

Tejidos urbanos patrimoniales en México y paradigmas emergentes pospandemia, de la Colección Akademia, sobre urbanismo, con la participación de las doctoras Norma Mejía Morales y Alma Pineda Almanza, coordinadoras de la edición.

El pentagrama eléctrico, edición facsimilar que incluye ensayos sobre el centenario de esta obra estridentista a 100 años de su publicación original. Con la participación de su editor, el doctor Anuar Jalife Jacobo, se busca recuperar el fulgor vanguardista de esta obra y celebrar su potencia gráfica, tipográfica y poética.

Asimismo, se presentará el Programa de Fomento y Activación Lectora de la UG, “Leer en comunidad”, y las colecciones literarias Cocodrilos, Fondo Editorial, Onírica y Clásicos UG, con la intervención del Dr. Daniel Ayala Bertoglio y la coordinadora del Programa Editorial Universitario, la Dra. Elba Sánchez Rolón. La cita será el 14 de marzo en el Auditorio “Cora Ferro” de la Universidad Nacional de Costa Rica, en la ciudad de Heredia.

Al concluir la feria, personal de la UG también participará en el Encuentro “Edición de Literatura en Costa Rica”, a efectuarse el 16 y 17 de marzo en Costa Rica, a través de una mesa de editores universitarios a la que asistirán las doctoras Elba Sánchez Rolón y Elsa López Arriaga, así como el doctor Anuar Jalife Jacobo.

De esta manera, la vinculación de la comunidad académica de la UG con la región latinoamericana se confirma como una relación de largo alcance y frutos visibles entre sus pares, fortaleciendo la cooperación de las instituciones de educación superior y la internacionalización de los productos académicos y científicos.