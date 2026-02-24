Se gradúa segunda generación de policías infantiles

Un total de 23 niñas y niños concluyeron su formación como policías comunitarios en Apaseo el Grande para promover valores y prevención

Redacción Notus24 febrero, 2026

Apaseo el Grande, Guanajuato.- La Subsecretaría de Prevención reconoció la labor de formación y las actividades que forjaron a niñas y niños que concluyeron su formación como policías comunitarias infantiles, convirtiéndose en la segunda generación.

El proyecto es impulsado por el Gobierno Municipal con el objetivo de fortalecer valores y fomentar la prevención desde la niñez, y el impacto que se logra en la sociedad.

“Para nosotros es muy importante este tipo de actividades que van forjando la niñez, que les lleva a algo muy positivo y promueve la participación ciudadana”, destacó durante su mensaje la subsecretaria Bárbara Lugo Delgado.

Además de realizar labores en la comunidad, las y los niños que forman parte de este equipo reciben beneficios como servicios de salud, análisis clínicos para sus familias y lentes gratis dos veces al año.

“Este ha sido un espacio de aprendizaje donde nuestras niñas y niños fortalecieron principios como la disciplina, el respeto a las normas y el trabajo en equipo. Hoy no solo reciben un diploma, hoy asumen la responsabilidad de ser ejemplo en sus comunidades”, añadió la Subsecretaria.

El presidente municipal, José Luis Oliveros invitó a las y los graduados a mantener el compromiso adquirido.

“Hoy somos sin duda el fruto de la semilla de lo que en el pasado hicimos y en el futuro seremos lo que soñamos como consecuencia de lo que hoy hacemos. Sigamos construyendo la grandeza de Apaseo con dedicación, compasión y con mucho corazón”.

La formación que obtuvieron 23 niñas, niños y adolescentes reafirma la capacidad para prevenir la violencia no desde la reacción sino desde la construcción de una cultura de paz.

