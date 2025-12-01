UG reconoce a nuevos profesionistas en Irapuato y Yuriria con entrega de títulos

Irapuato, Guanajuato.- En un ambiente de orgullo y emotividad, el Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG) llevó a cabo las ceremonias de entrega de títulos en sus sedes de Irapuato y Yuriria, donde las autoridades universitarias reconocieron el esfuerzo de las y los egresados que culminaron satisfactoriamente sus estudios.

En la División de Ciencias de la Vida (DICIVA) en Irapuato, la ceremonia estuvo dedicada a las y los egresados de Licenciatura y Especialidad, quienes recibieron el documento que acredita la conclusión de su formación superior, acompañados por sus familiares, directores(as) de departamento y coordinadores(as) de programa.

Durante el acto, el Dr. Rogelio Costilla Salazar, Rector del Campus Irapuato-Salamanca, dijo a la comunidad egresada que Guanajuato y México requieren de su talento en sectores estratégicos como el agroalimentario, el ambiental o el de la salud: “Ustedes son parte de una generación que puede transformar la producción sostenible en el campo y la industria alimentaria, impulsar la innovación en el cuidado del medio ambiente o fortalecer los sistemas de salud que tanto necesita nuestra sociedad”.

A su vez, el Dr. Gerardo Ruvalcaba Palacios, Secretario Académico de DICIVA destacó la importancia de este logro como un paso fundamental hacia la consolidación de sus proyectos profesionales y personales.

En el Departamento de Estudios Multidisciplinarios con sede en Yuriria se entregaron títulos a quienes concluyeron programas de gran relevancia para la región y el país, como Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Licenciatura en Gestión Empresarial y Licenciatura en Enseñanza del Inglés.

La ceremonia fue presidida por el Doctor Rogelio Costilla Salazar, Rector del Campus, así como el Dr. Víctor Hugo Jiménez Arredondo, Director de la División de Ingenierías y el Dr. Carlos Rodríguez Doñate, Director del Departamento, quienes dirigieron mensajes de felicitación y exhortaron a las y los nuevos profesionistas a ejercer su labor con responsabilidad, ética y compromiso social