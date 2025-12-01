Irapuato conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el VIH con llamado a eliminar estigmas

Irapuato, Guanajuato.- A través de una charla preventiva, impartida por el activista Quino Mars, autoridades del Gobierno de Irapuato, conmemoraron el Día Mundial de la Lucha Contra el VIH.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, reiteró la importancia de la prevención en los temas de salud, por lo que resaltó su compromiso de seguir trabajando de la mano con la sociedad civil y las asociaciones, para llevar mayor información sobre la prevención del VIH y avanzar en los temas de diversidad.

“Esta Administración Municipal se ha caracterizado por promover actividades incluyentes y por atender todos los sectores y grupos de la población, bajo esta visión hemos avanzado en temas que anteriormente no se abordaban y no se visibilizaban. Hoy Irapuato, este Gobierno Municipal, cuenta con la Unidad de la Diversidad Sexual y de Género, desde la cual se impulsa que se fortalezcan los derechos que se visibilice este tema y sobretodo buscamos el bienestar de los grupos que no habían tenido un espacio institucional”, destacó.

Evera Vica Chávez, titular de la Unidad de Diversidad Sexual y de Género, compartió que son más de 40 años desde que se escuchó en el mundo por primera vez sobre el VIH y, con el paso del tiempo, la ciencia ha evolucionado y permitido mayores tratamientos, sin embargo, la conversación social sobre el tema es la que no ha evolucionado al mismo ritmo.

“El tema muchas veces no se ha socializado desde la evidencia, sino desde el miedo, el estigma, la violencia simbólica, y ese estigma, más que el virus, sigue siendo una de las barreras más fuertes”, mencionó.

En el mundo más de 39 millones de personas viven con VIH, en México alrededor de 360 mil personas son portadoras del virus y una proporción significativa recibe el diagnóstico tardío, por ello la importancia de eliminar el prejuicio y la desinformación en el tema.