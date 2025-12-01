Irapuato cierra Semana de la Conservación con acciones por sus Áreas Naturales Protegidas

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de sensibilizar a las y los irapuatenses sobre la conservación de la flora y fauna del ecosistema, se realizaron diversas actividades durante la Semana de la Conservación de las Áreas Naturales Protegidas de Irapuato: Cerro de Arandas, Los Encinos y la Zona de Recarga Las Cañadas.

Rodolfo Gómez Cervantes, secretario del Ayuntamiento, en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que esta Administración está comprometida con la conservación de la naturaleza; por ello, realiza acciones permanentes y fomenta el cuidado de las zonas naturales del municipio.

Gonzalo Guerrero Guerrero, director de Sustentabilidad, recordó algunas de las actividades realizadas para destacar la biodiversidad y riqueza natural de Irapuato. Mencionó que actualmente se trabaja en el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Los Encinos, en colaboración con el Instituto Municipal de Planeación (Implan), así como en un Estudio de Vialidad Turística.

Durante la clausura de la Semana de la Conservación, se premió a las y los ganadores del 4.º Concurso de Fotografía “Captura, Inspira, Conserva”, cuyo objetivo fue resaltar la biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas del municipio, incluyendo el Cerro de Arandas, Los Encinos y la Zona de Recarga Las Cañadas.

El concurso registró más de 40 participantes y 63 fotografías, y actualmente la Dirección de Sustentabilidad cuenta con más de 250 imágenes que documentan la riqueza natural del municipio.

Las y los ganadores fueron: Margarita Tafoya Ramírez, Sergio Vázquez Meza, César Romero, Alma Montiel García, Víctor Baltazar, Ángel Ibarra, Juan Camarillo, Abel Galván, Eduardo Maya y Ricardo Marín.

En el evento se contó con la participación de Madai Fernández Correa, directora de Educación Ambiental de la Secretaría del Agua y del Medio Ambiente; y Jorge Luis Contreras Juárez, subprocurador regional “B” de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza el eje ‘Tu Entorno Renovado’, impulsando la sostenibilidad ambiental con visión de futuro, la gestión responsable de los recursos naturales y la promoción de prácticas ecológicas para que el crecimiento de la ciudad se realice de manera respetuosa con el medio ambiente.