UG reconoce 40 años de legado científico del Dr. Juvencio Robles en fisicoquímica

Guanajuato, Gto.- En el marco de la XXIII Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica, que se desarrolla en la Sede Marfil del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), se rindió homenaje a la trayectoria del Dr. Juvencio Robles García.

Acompañado de su familia y amistades, el Dr. Robles García agradeció las muestras de afecto y reconocimiento de colegas de esta Casa de Estudios, pero también de otras instituciones de educación superior del país y de otras latitudes que se suman a su trayectoria.

El Dr. Martín Picón Núñez, Rector del Campus Guanajuato de la UG, celebró el honor de contar con profesores de la calidad del Dr. Juvencio Robles, a quien le reconoció el trabajo de más de 40 años en la docencia, la investigación, la extensión, la divulgación y la gestión universitaria.

El Dr. Robles García estudió la Licenciatura en Química en 1981 y la Maestría en Fisicoquímica en 1983 en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como nivel III. Es doctor en Fisicoquímica por la University of North Carolina at Chapel Hill (1986).

Ha sido profesor de la Universidad de Guanajuato desde hace más de 30 años, sin embargo, su trayectoria como docente nace desde hace 40 años en otras instituciones educativas. El doctor Juvencio Robles García ha tenido un exitoso desarrollo institucional, tanto en esta Casa de Estudios como en otros espacios.

Su capacidad científica y académica le ha llevado a dirigir organismos como la Comisión de Acreditación del Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, A.C. (CONAECQ); integrante del Consejo Directivo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG).

Como docente ha impartido cursos en el nivel medio superior hasta el nivel superior en programas de licenciatura y posgrado en instituciones como el Colegio Madrid, centro educativo de la Ciudad de México; la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 1; el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), y la Universidad de Guanajuato.

El Dr. Juvencio Robles García, se dijo afortunado de haber desarrollado su trabajo de profesor en todas las facetas, pero también de disfrutar del conocimiento, su interés por aprender le ha llevado a hablar tres idiomas inglés, francés y español, disfruta de la filosofía, la historia, la geografía, el ajedrez, el cine, la música, entre otras actividades que le llevan a atesorar la vida como la posibilidad de caminar por el campo.

Este homenaje se celebró en el encuentro científico que reúne a investigadoras e investigadores de al menos 20 estados de la república mexicana y de países como Estados Unidos, Francia, España y Canadá.