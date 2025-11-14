“Sicarios” atacan vivienda en Irapuato; 3 fallecidos y un lesionado

Irapuato, Guanajuato.- Presuntos sicarios llegaron a la calle Juan de la Barrera de la colonia San Juan de la Retana en Irapuato y dispararon a una familia en el interior de su vivienda. Los primeros reportes confirman que 3 personas perdieron la vida, mientras una de ellas quedó gravemente herida.

Mediante un reporte a las autoridades, vecinos denunciaron haber escuchado múltiples balazos, por lo que elementos de la policía municipal y de las FSPE se movilizaron. Al llegar, encontraron a las personas con varios impactos de bala, teniendo como dato que una cuarta había sido llevada a recibir atención médica por sus propios medios.

Los paramédicos revisaron a las víctimas, pero ya no contaban con vida. Al parecer eran dos hombres y una mujer, mientras que la otra persona que fue llevada a un hospital era un masculino.

La SEMEFO y la Fiscalía General arribaron a la zona previamente acordonada para realizar el retiro de cuerpos y abrir la carpeta de investigación para dar con los presuntos culpables y revelar la mecánica de los hechos.