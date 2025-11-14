Cuerámaro celebra noches llenas de humor y música en su feria 2025

Chuponcito hace reír a los cueramarenses; Grupo Viento y Sol los transporta a la melancolía y al romanticismo, mientras que Grupo Ellos los pone a bailar

Cuerámaro, Guanajuato.- La Feria de Cuerámaro 2025 continúa consolidándose como uno de los eventos más esperados de la región, gracias a la presencia de artistas que han logrado reunir a familias completas en el Teatro del Pueblo. Entre los espectáculos más destacados se encuentran la participación del comediante Chuponcito, así como las presentaciones musicales de Grupo Viento y Sol y el grupo Ellos, quienes encendieron el ambiente con su energía y estilos inconfundibles.

El carisma y humor de Chuponcito, hizo reír a chicos y grandes con su show lleno de ocurrencias, interacción con el público y rutinas clásicas que han marcado su trayectoria. El comediante logró abarrotar el recinto, convirtiéndose en uno de los números más esperados por las familias cue­ramarenses.

El escenario recibió a Grupo Viento y Sol, referentes de la música romántica, quienes deleitaron a los asistentes con sus temas más conocidos. El público acompañó cada interpretación con aplausos y coros, generando un ambiente cálido y nostálgico que se mantuvo durante todo el concierto.

Por su parte, Grupo Ellos, puso a bailar al Teatro del Pueblo con su mezcla de ritmos y una presencia escénica que contagió a todos. Con temas dinámicos y un estilo propio, los músicos lograron mantener la energía al máximo, consolidándose como una de las sorpresas más agradables de la feria.

La combinación de humor, romanticismo y fiesta musical convirtió esta edición de la feria en una experiencia memorable para el público, que continúa respondiendo con entusiasmo a cada uno de los espectáculos preparados por el municipio.

Las actividades de la Feria de Cuerámaro 2025 seguirán durante los próximos días, con la expectativa de atraer a más visitantes y fortalecer la convivencia familiar que caracteriza a este tradicional evento.

El día de hoy se presentarán Los Ángeles Charly además de La Banda Cariñosa y de la participación de los Potrillos del Bajío.

