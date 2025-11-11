Lorena Alfaro impulsa el Sistema de Parques en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal Lorena Alfaro García visitó el parque vecinal de la colonia Las Brisas, contiguo al de la colonia Nogalia, donde sostuvo un encuentro con las y los vecinos para escuchar sus inquietudes y atender las necesidades de la zona.

Esta reunión forma parte de los Encuentros Ciudadanos, un ejercicio de acercamiento, diálogo y comunicación con las y los irapuatenses, que busca fortalecer las acciones de la Administración Municipal dentro de la estrategia Irapuato 27.

Durante su mensaje, la Alcaldesa felicitó a las y los habitantes por contar con uno de los mejores parques vecinales del municipio, un espacio modelo que formará parte del Sistema de Parques que se planea consolidar en la ciudad.

“Hoy, dentro de los parques emblemáticos que tenemos en la ciudad, el de Nogalia y el de Brisas es el mejor. Este será parte del Sistema de Parques que queremos impulsar para Irapuato”, destacó Alfaro García.

El Sistema de Parques tiene como propósito conservar las áreas verdes y fomentar la sana convivencia entre la ciudadanía, un proyecto en el que trabaja el Gobierno de Irapuato para fortalecer el bienestar y la sustentabilidad urbana.

La Presidenta Municipal informó que actualmente Irapuato cuenta con 65 parques vecinales, además de áreas naturales protegidas a nivel estatal y municipal, como el Cerro de Arandas, el Cerro del Piloncillo y el bosque de Los Encinos, cerca de la comunidad del Garbanzo, que funge como zona de recarga de mantos acuíferos con declaratoria municipal.

Asimismo, dio a conocer que la Dirección de Desarrollo Urbano ha identificado cerca de 90 hectáreas adicionales de áreas verdes que también se integrarán al Sistema de Parques, ampliando así los espacios de recreación y contacto con la naturaleza para las familias irapuatenses.

Por su parte, Georgina Pérez, vecina del lugar, expresó su agradecimiento por la cercanía y atención del Gobierno Municipal, reconociendo que la comunicación constante con las autoridades ha contribuido a mejorar significativamente su entorno y la calidad de vida en la colonia.