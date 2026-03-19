Baja embarazo adolescente en Guanajuato en 2025

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informa que la prevención del embarazo adolescente es una prioridad de salud pública, debido a que impacta directamente en el desarrollo, la salud y las oportunidades de vida de las y los jóvenes.

Estas acciones, han permitido una disminución en la tasa específica de fecundidad adolescente, pasando de 41.7 en 2024 a 38.6 en 2025, lo que refleja avances significativos en la prevención del embarazo adolescente en Guanajuato.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá indicó que el Gobierno del Estado ha fortalecido e implementado diversas acciones, orientadas a disminuir la tasa de embarazo adolescente en la entidad.

Por ello la Secretaría de Salud trabaja de manera permanente para garantizar que las y los adolescentes tengan acceso a información, orientación y servicios de salud que les permitan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

Actualmente, la dependencia estatal cuenta con 80 Servicios Amigables, espacios diseñados específicamente para brindar atención integral en salud sexual y reproductiva a adolescentes, donde se ofrece información, consejería y métodos anticonceptivos gratuitos para prevenir embarazos a temprana edad.

Asimismo, se dispone del consultorio móvil “EDUSEX”, el cual se traslada a instituciones educativas de nivel medio superior y superior, acercando orientación directa y oportuna a las y los estudiantes.

Como parte de las acciones para prevenir un segundo embarazo en adolescentes, se promueve el uso de anticonceptivos de acción prolongada posteriores al evento obstétrico, alcanzando una cobertura del 90.66% en adolescentes que tuvieron parto o cesárea durante el año 2025.

De igual forma, el trabajo transversal con distintas dependencias del Gobierno de la Gente, a través del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), ha permitido fortalecer las estrategias implementadas en todo el estado.