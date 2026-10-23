Buscan a alumna del CBTIS Celaya tras ‘oferta laboral’ en Monterrey

Celaya, Guanajuato.- Tras una supuesta oferta de trabajo en Monterrey, familiares buscan a la adolescente de 16 años Paloma Guadalupe, originaria de Celaya. La joven llevaba su uniforme del CBTIS al momento de su desaparición el 22 de octubre.

Según testimonios, Paloma Guadalupe González Mireles fue vista por la noche del pasado jueves en la central norte de la Ciudad de México, más tarde por Xochimilco y después se le perdió la pista. Al parecer, la menor se dirigía a la capital de Nuevo León por una presunta oportunidad laboral, sin que al momento se conozcan más detalles.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, llevaba una playera escolar blanca con guinda, pants negro, chamarra guinda y tenis blancos. Ella tiene el cabello lacio y negro, ojos ovalados, color café oscuro. En cuanto a su estatura, es de 1.75 metros, con un peso de 58 kilogramos; destaca una cicatriz en la mano derecha y un lunar en la mano izquierda.

Sus seres queridos piden apoyo para dar con su paradero, pues temen que sea víctima de algún delito.