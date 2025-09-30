Turnan a comisiones reformas para ampliar combate a violencia

Guanajuato, Guanajuato.- En la sesión del Pleno del Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Justicia dos iniciativas de reforma al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; la primera, a fin de establecer la figura del Registro de Personas Agresoras Sexuales; y segunda, con el objetivo de incorporar una pena más severa a quien ejerza violencia de cualquier tipo contra una persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga; hijas e hijos del cónyuge o pareja, pupilos o personas sujetas a tutela o custodia.

Turnaron a la comisión mencionada la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, presentada por las personas diputadas integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, con la finalidad de otorgar certeza jurídica en el desempeño del cargo de las personas diputadas; y de la propuesta para modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, para regular la figura del acoso sexual como falta grave de las personas servidoras públicas.

Como parte del orden del día se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se remitieron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de las revisiones practicadas a las cuentas públicas del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a las cuentas públicas municipales de Cortazar y Manuel Doblado, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

También aprobaron los informes de las transferencias y ajustes presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondientes a los periodos comprendidos del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio de 2025; así como los informes de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales del citado poder correspondientes al periodo comprendido del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de agosto de 2025.

Acordaron el archivo definitivo de una iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal presentada en la LXV Legislatura que tenía como finalidad que las autoridades educativas garantizaran el cumplimiento de las normas de tránsito y la seguridad de los menores, cuando fueran conductores de vehículos automotores y motocicletas para asistir a clases.