Reconocen a Secretaría de Salud de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud consolida en los 46 municipios la atención médica a un año del Nuevo Comienzo del gobierno de Libia Dennise García Muños Ledo.

Para muestra la dependencia se hizo acreedora al Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que ambos logros distinguen el trabajo de la Secretaría de Salud y de quienes, con calidad y compromiso, cuidan todos los días a nuestra gente.

“En Guanajuato somos líderes en salud y seguiremos dándolo todo por lo que más importa”, refrendó el titular estatal de salud.

Por ello, mantiene la operación de sus hospitales, clínicas y personal, lo que permite consolidar una autonomía y capacidad de respuesta.

Guanajuato cuenta con cobertura total en los 46 municipios, a través de 506 centros de salud, 19 hospitales comunitarios, 16 hospitales generales y 7 especializados, además de unidades móviles, informó Cortés Alcalá.

La Secretaría de Salud brinda cobertura a más de 3 millones de habitantes que no gozan de seguridad social.

Sin embargo, como parte de un trabajo interinstitucional con el IMSS e ISSSTE tan solo el año pasado año pasado 1,276 personas con algunas de las dos derechohabiencias fueron recibidas para realizarse una cirugía en nuestro sistema de salud y este año suman más de 530 procedimientos quirúrgicos atendidos por el sistema.