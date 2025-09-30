Reconocen a Secretaría de Salud de Guanajuato

Más de 3 millones de habitantes sin seguridad social reciben atención en hospitales y centros de salud estatales

Redacción Notus30 septiembre, 2025

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud consolida en los 46 municipios la atención médica a un año del Nuevo Comienzo del gobierno de Libia Dennise García Muños Ledo.

Para muestra la dependencia se hizo acreedora al Premio Nacional de Calidad en Salud y el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que ambos logros distinguen el trabajo de la Secretaría de Salud y de quienes, con calidad y compromiso, cuidan todos los días a nuestra gente.

“En Guanajuato somos líderes en salud y seguiremos dándolo todo por lo que más importa”, refrendó el titular estatal de salud.

Por ello, mantiene la operación de sus hospitales, clínicas y personal, lo que permite consolidar una autonomía y capacidad de respuesta.

Guanajuato cuenta con cobertura total en los 46 municipios, a través de 506 centros de salud, 19 hospitales comunitarios, 16 hospitales generales y 7 especializados, además de unidades móviles, informó Cortés Alcalá.

La Secretaría de Salud brinda cobertura a más de 3 millones de habitantes que no gozan de seguridad social.

Sin embargo, como parte de un trabajo interinstitucional con el IMSS e ISSSTE tan solo el año pasado año pasado 1,276 personas con algunas de las dos derechohabiencias fueron recibidas para realizarse una cirugía en nuestro sistema de salud y este año suman más de 530 procedimientos quirúrgicos atendidos por el sistema.

Redacción Notus30 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información