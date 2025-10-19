Casa Rústika no sólo es un restaurante

Guanajuato, Gto.- El lugar perfecto para celebrar y comer muy rico se llama Casa Rústika, un nuevo concepto de restaurante que se encuentra entre el histórico Jardín de las Acacias, la zona de la Presa de la Olla. La birria, cochinita pibil, flautas, enchiladas, guacamole, cortes de carne, aguachile en versiones negro y verde, forman parte de los platillos que Casa Rústika, tiene para sus visitantes.

“La gran inauguración de Casa Rústika fue un momento único que no hubiera sido posible sin cada una de las personas que nos acompañaron”, fueron parte de las palabras de Michel Negrete y Gabo Villafaña, que dijeron convertir esta apertura en un sueño compartido.

Casa Rústika no es sólo es un restaurante sino que además de ser una cafetería, es el lugar perfecto para celebrar bautizos, posadas navideñas, eventos ejecutivos, baby showers, revelaciones de género, además de la llamada pedida de mano, en un espacio hermoso que se encuentra ubicada Conde de Valenciana 129 B, en Paseo de la Presa, a un costado de la Presa de la Olla, en Guanajuato, capital.