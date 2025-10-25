Tropikal Forever pone a bailar a Irapuato en el Cervantino

Irapuato, Guanajuato.- El Festival Internacional Cervantino (FIC) está por concluir y este viernes los irapuatenses disfrutaron del entremés: El Juez de los Divorcios de la compañía Novaterra, y del concierto de Tropikal Forever.

Ambas presentaciones se realizaron en los Murales de la Rinconada Castañeda, donde las y los asistentes disfrutaron de la obra dramática corta presentada en un acto con un carácter cómico, escrito por Miguel de Cervantes.

Posteriormente, el dúo de música alternativa, formado por Edson Gómez Guerrero y Álvaro LaMadrid Isoard “Wanatox” “Tropical Forever” presentaron una serie de covers de cumbia, salsa y norteño, de canciones famosas de rock y pop.

“Lo Menea”, “La Pachanga”, “Mi Estilo Tropical”, “En Materia de Amor”, “No hay luz”, ”Buche, Tripa y Pastor”, fueron algunas de las canciones que presentaron muy a su estilo ante las y los irapuatenses.

Tropikal Forever busca transmitir un mensaje de optimismo y perseverancia, para ello el humor es una herramienta poderosa para enfrentar los retos de la vida.

El día de hoy concluyen las actividades del Festival Internacional Cervantino con actividades literarias en las Casa de la Cultura y el concierto “A la Raza de Bronce” de Violeta Ortega y Puerto Candela en los Murales de la Rinconada.