Atacan con bombas molotov taller de motocicletas en Irapuato

Dos sujetos arrojaron artefactos incendiarios contra un negocio sobre el bulevar Los Reyes; no se registraron lesionados ni daños de gravedad

Redacción Notus25 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un negocio de reparación y venta de accesorios para motocicletas fue atacado con bombas molotov la tarde de este sábado, en las inmediaciones del bulevar Los Reyes, en Irapuato.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 2:10 de la tarde, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al establecimiento “Motostore”, ubicado en el número 688 del bulevar, y lanzaron artefactos incendiarios contra la fachada del local.

El fuego alcanzó la entrada del negocio, dejando la puerta principal con rastros de humo, aunque no se reportaron daños materiales de consideración ni personas lesionadas.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al sitio y solicitaron a los encargados cerrar el local por precaución.

No fue necesario acordonar la zona y la vialidad se vio afectada únicamente por algunos minutos.
Las autoridades municipales mantienen las investigaciones para identificar a los presuntos responsables del ataque.

