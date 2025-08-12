“Trinquita” busca talento

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera de Irapuato, de Tercera División Profesional TDP invita a los jóvenes futbolista a las visorias para formar parte del equipo que competirá en la Liga Profesional de Fútbol.

Cabe señalar que la temporada pasada el equipo irapuatense de tercera división logró meterse a la fase de liguilla, alcanzando la fase de semifinales siendo derrotado por los Leones Negros.

La “Trinquita” está buscando talento para apuntalar el equipo que participará en la tercera división Profesional, en las categorías 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, por lo que, ha organizado una serie de visorías, las cuales se llevarán a cabo el próximo miércoles 13 de agosto en el campo de JAPAMI ubicado en la salida a Pueblo Nuevo.

Así mismo, el equipo Irapuato TDP informó que, el jueves 14 de agosto tocará el turno a los jóvenes de las categorías 2010, 2011, 2012, 2013 también en el mismo campo; en ambos casos los jugadores que quieran asistir a las visorías deberán entregar una carta responsiva, así como asistir al entrenamiento con un uniforme blanco, espinilleras, medias, tachos, además de hidratación.

Para finalizar el Club Deportivo Irapuato dejó en claro que todas las visorias que son realizadas por el club son gratuitas y no tienen ningún costo.